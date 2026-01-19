¡Checo Pérez está ENFOCADÍSIMO en CADILLAC, pero Red Bull sigue recordándolo!

Sergio Checo Pérez se alista para su retorno a la Fórmula Uno, ahora con el equipo que se estrenará este 2026 en la F1 que es Cadillac, y mientras el mexicano se enfocado en el desafío, surge una nueva declaración procedente desde Red Bull en la que recuerdan que Checo no era su primera opción cuando lo contrararon.

Parece que esa novela de Checo Pérez nunca terminará con Red Bull, y es que tuvo de todo, triunfos, polémica, molestias, puntos y emoción en la pista. Ahora fue el alto directivo de Red Bull, Helmut Marko quien cuestionó si la llegada de Pérez fue la adecuada.

Marko sumó a la controversia a Nico Hulkenberg, quien además fue compañero de Checo en la desaparecida Force India, y en las palabras del directivo del equipo, acotó que el volante alemán estaba en la mira, pero ese triunfo de Pérez en Baréin decidió todo en favor de Checo.

Lo más polémico, es que Marko agrega que posiblemente fue un error decantarse por Checo y no haber ido por Hulkenberg, pues observa madurez en el citado piloto teutón y que por ello sigue creciendo.

"Estábamos en conversaciones con Hulkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos" dijo Helmut Marko desatando la polémica y todavía tenía más, pues sostuvo que "ahora Hulkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi".

Además de las facultades de Checo y haber vencido en Baréin, el apoyo económico y la afición en México, eran factores que para Red Bull eran relevantes y que no considera ahora Marko, pues en ese sentido tal vel el impacto no hubiera sido el mismo con Hulk.