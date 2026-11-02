ÚLTIMA HORA: ¡Se vende la escudería de Checo! Cadillac pone precio de 3 mil millones de dólares a su equipo de Fórmula 1

El mercado de la Fórmula 1 vive un auténtico terremoto financiero. La participación mayoritaria en el equipo Cadillac F1, estructura respaldada por General Motors, gestionada por la firma TWG Global y donde el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez compite, ha sido puesta sobre la mesa de negociaciones con una impactante valuación proyectada de 3,000 millones de dólares.

La maniobra, encabezada por el inversionista Mark Walter (TWG Global), busca explorar la venta total o parcial de su paquete accionario en la undécima escudería de la parrilla. Esta cifra fija un nuevo techo económico para cualquier proyecto de Gran Circo que aún se encuentra en sus fases de preparación operativa. En la actual temporada la escudería de Cadillac no ha conseguido ningún punto siendo Checo el que ha terminado en los mejores puestos en los Grandes Premios.

A pesar de ser un proyecto naciente y de los elevados costos iniciales que implica construir una estructura desde cero, la cifra refleja el valor estratégico sin precedentes que ha adquirido un espacio en la parrilla del Gran Circo. Con el candado de entrada de 10 equipos y el pago previo de tarifas de antidilución, asegurar un lugar garantizado en la categoría es hoy un activo extremadamente codiciado y escaso.

Fuentes cercanas al sector señalan que la propuesta ha despertado de inmediato el interés de al menos siete potenciales compradores e inversionistas globales, atraídos por el crecimiento comercial de la Fórmula 1 y el respaldo técnico de una marca histórica como Cadillac.

El movimiento genera preguntas sobre la distribución final del control del equipo y el grado de involucramiento a largo plazo por parte de General Motors. No obstante, la puesta en venta bajo esta cifra histórica confirma que la Fórmula 1 atraviesa su época dorada en términos de valoración de franquicias. La llegada de un nuevo socio comercial o dueño mayoritario determinará el ritmo de inversión de la escudería en su camino hacia el debut en las pistas.

