deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Cadillac hace con Checo Pérez lo que Red Bull nunca hizo con él en Fórmula 1

Graeme Lowdon reveló las razones por las que apostaron a Checo Pérez para su primera temporada en Fórmula 1

quien-sera-campeon-f1-checo-perez-favorito.png
Instagram: Checo Pérez
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

Luego de un año de inactividad, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con la escudería de Cadillac, equipo que debutará en la parrilla de salida en la temporada 2026 y que ha elegido al mexicano no solo por su popularidad entre los fanáticos del 'Gran Circo'.

Te puede interesar: F1: ¿Por qué Checo Pérez tiene ventaja sobre Valtteri Bottas para ser el piloto 1 en Cadillac?

Rafael Durán en Visa de Crack | El talento mexicano que busca brillar en el extranjero

Cadillac se rinde ante Checo Pérez y revela las razones por las que lo eligió como piloto

A diferencia de Red Bull, en donde el piloto estelar siempre fue Max Verstappen, en Cadillac Checo Pérez ha encontrado el apoyo que necesita para entregar grandes resultados desde el inicio junto con su coequipero Valtteri Bottas.

Desde el principio, Cadillac tuvo muy claro que Checo Pérez era el piloto indicado para conducir el monoplaza de la escudería en su primera campaña en la Fórmula 1 por su amplia experiencia en las pistas y por ser uno de los más rápidos.

Así lo describió Graeme Lowdon, jefe de la escudería, quien señaló que "seleccionamos a Pérez por sus grandes méritos. Es un piloto muy rápido y queremos que nos ayude a construir el equipo".

"El hecho de que sea muy popular y de que le guste a tanta gente es una ventaja y es algo fantástico para nosotros, porque significa que podemos traer de vuelta a la parrilla a un piloto que cuenta con el apoyo de estos aficionados, pero está muy claro que lo hemos elegido por su habilidad para pilotar un coche de Fórmula 1", agregó Lowdon en una entrevista para ESPN.

f1-checo-perez-piloto-1-cadillac-valtteri-bottas.png
Instagram: Cadillac

Cadillac confía en Checo Pérez para atraer fanáticos

La interacción de Checo Pérez con los fanáticos será un plus para la escudería y para su rápida aceptación entre los fanáticos de la Fórmula 1, señaló Lowdon.

"De todos modos es fantástico que atraiga a los aficionados y queremos hacer algo especial para ellos. Eso sí, el Checo que quiero ver, sabiendo que es rápido, también sabemos que tiene mucho más que ofrecer a un equipo como el nuestro que sólo velocidad gracias a su experiencia con muchos equipos de primera categoría", sentenció.

Te puede interesar: ¿Quién será el campeón de la F1 2025? Checo Pérez sorprende con su favorito

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×