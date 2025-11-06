Cadillac hace con Checo Pérez lo que Red Bull nunca hizo con él en Fórmula 1

Luego de un año de inactividad, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con la escudería de Cadillac, equipo que debutará en la parrilla de salida en la temporada 2026 y que ha elegido al mexicano no solo por su popularidad entre los fanáticos del 'Gran Circo'.

A diferencia de Red Bull, en donde el piloto estelar siempre fue Max Verstappen, en Cadillac Checo Pérez ha encontrado el apoyo que necesita para entregar grandes resultados desde el inicio junto con su coequipero Valtteri Bottas.

Desde el principio, Cadillac tuvo muy claro que Checo Pérez era el piloto indicado para conducir el monoplaza de la escudería en su primera campaña en la Fórmula 1 por su amplia experiencia en las pistas y por ser uno de los más rápidos.

Así lo describió Graeme Lowdon, jefe de la escudería, quien señaló que "seleccionamos a Pérez por sus grandes méritos. Es un piloto muy rápido y queremos que nos ayude a construir el equipo".

"El hecho de que sea muy popular y de que le guste a tanta gente es una ventaja y es algo fantástico para nosotros, porque significa que podemos traer de vuelta a la parrilla a un piloto que cuenta con el apoyo de estos aficionados, pero está muy claro que lo hemos elegido por su habilidad para pilotar un coche de Fórmula 1", agregó Lowdon en una entrevista para ESPN.

Instagram: Cadillac

Cadillac confía en Checo Pérez para atraer fanáticos

La interacción de Checo Pérez con los fanáticos será un plus para la escudería y para su rápida aceptación entre los fanáticos de la Fórmula 1, señaló Lowdon.

"De todos modos es fantástico que atraiga a los aficionados y queremos hacer algo especial para ellos. Eso sí, el Checo que quiero ver, sabiendo que es rápido, también sabemos que tiene mucho más que ofrecer a un equipo como el nuestro que sólo velocidad gracias a su experiencia con muchos equipos de primera categoría", sentenció.

