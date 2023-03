Caleb Plant le advierte a David Benavidez que está hambriento de triunfo

Una de las peleas más esperadas en el boxeo mundial sucederá este sábado 25 de marzo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en la categoría de los supermedianos entre David Benavidez y Caleb Plant, quien se siente con todas las facultades para salir triunfante en este pleito.

El enfrentamiento no solo tiene muchas expectativas por ser entre dos fieras de 168 libras, pues abona la calidad, técnica, preparación y críticas que se han lanzado desde hace mese, diferencias que buscar saldar en el encordado.

Además, el ganador tendrá la facultad de ser el siguiente rival de Canelo Álvarez si el azteca continúa como campeón de la división de los supermedianos por el Consejo Mundial de Boxeo.

Caleb Plant, hambriento de triunfo ante Benavidez

“La clave del encuentro será que yo sea yo mismo. Eso es lo que me permitirá terminar con mi brazo en lo alto. Estoy hambriento de gloria y por aprovechar este gran momento que me esforcé mucho por alcanzar.

“Me siento muy bien. Mi química con ‘Breadman’ y el equipo entero ya había sido fenomenal la última vez, ya que él simplemente espera que yo trabaje duro y es fácil llevarse bien con él. Eso encaja con lo que nos gusta hacer. Trajo algo de esa garra de Filadelfia y me ayudó a reiterar varios aspectos que mi papá [y co-entrenador Richie Plant] ya venía queriendo fijar en mí”.

Esther Lin/SHOWTIME Benavidez vs Plant Press Conference

Caleb Plant anuncia tener temple y mentalidad para la reyerta

“La gente lidia con ciertas cosas de forma distinta. Soy alguien tranquilo que se toma las cosas con calma y serenidad. Estoy enfocado tras un gran campamento de entrenamiento que me permite llegar a esta pelea al 100%. Yo solamente puedo hablar por mi equipo, pero estamos listos para hacer lo nuestro.

“Si Benavídez quiere ir al frente, que haga lo suyo. Yo haré lo mío el 25 de marzo y ya veremos qué sucederá cuando rodemos los dados”.

Caleb Plant asegura tener una gran pelea ante Benavidez

“Ésta es una de las peleas más grandes del boxeo en general, y estoy entusiasmado por todos los que formarán parte de ella.

“A mí me encantaría redimirme con una revancha ante Canelo Álvarez, pero en este momento solo me enfoco en la pelea que se me viene, ya que nada sucederá hasta que yo cumpla mi objetivo el 25 de marzo”.