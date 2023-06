Este es el Calendario del América para el Apertura 2023

Han pasado 17 días y no hay nada nuevo en América. A poco menos de un mes de su debut en el Apertura 2023, los de Coapa no tienen ni entrenador, pero serán los primeros en jugar en el nuevo certamen, cuando reciban en el Estadio Azteca al FC Juárez, el próximo 30 de junio. Así es, el Coloso de Santa Úrusula está listo para abrir el cartelón del último semestre del año con el duelo inaugural.

Con el anuncio oficial del calendario de la Liga BBVA MX se confirmó que los de Nido serán los primeros en disputar un duelo del torneo; en la fecha 2 irán a la Corregidora para medirse al Querétaro y volverán a su casa el 15 de julio para enfrentar al Puebla, previo al parón de un mes por la Leagues Cup.

Calendario del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: Rogelio Funes Mori confirma su futuro en la Liga MX

Los partidos más importantes del América en el Apertura 2023

Luego de la pausa por el torneo con la MLS, jugarán contra el Atlas en la Jornada 4. Ya más adelante en el Apertura 2023, el primero de los otros tres ‘Grandes’ que enfrentará será Cruz Azul, en la Fecha 7 el 2 de septiembre.

Una Jornada más tarde en el Estadio Azteca recibirán el Clásico Nacional ante las Chivas; en la 10, también en su casa se miden a Pumas. Para la J14 viajarán a Monterrey, para, en el Gigante de Acero, jugar contra Rayados; y cerrarán el certamen el 11 de noviembre también en la Sultana del Norte ante Tigres.

Te puede interesar: El calendario de Pumas para el Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Calendario del América en el Apertura 2023

J1 | América vs FC Juárez

J2 | Querétaro vs América

J3 | América vs Puebla

J4 | Atlas vs América

J5 | América vs Necaxa

J6 | América vs León

J7 | Cruz Azul vs América

J8 | América vs Chivas

J9 | Toluca vs América

J10 | América vs Pumas

J11 | América vs Pachuca

J12 | Mazatlán vs América

J13 | América vs Santos

J14 | Rayados vs América

J15 | Atlético San Luis vs América

J16 | América vs Xolos

J17 | Tigres vs América