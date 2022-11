Este es el calendario del América para el Clausura 2023

La Liga BBVA MX dio a conocer su calendario para el Clausura 2023 y, si hay un rival al que casi cualquier rival marca en su agenda, es el América. Por eso, aquí te adelantamos cada partido que afrontará el club más laureado del futbol mexicano.

Sábado 7 de enero (Jornada 1): América vs Querétaro

Sábado 14 de enero (Jornada 2): Toluca vs América

Sábado 21 de enero (Jornada 3): América vs Puebla

Sábado 28 de enero (Jornada 4): América vs Mazatlán

Sábado 4 de febrero (Jornada 5): Santos vs América

Sábado 11 de febrero (Jornada 6): América vs Necaxa

Martes 14 de febrero (Jornada 7): Atlético de San Luis vs América



Domingo 19 de febrero (Jornada 8): América vs Tijuana

Sábado 25 de febrero (Jornada 9): Atlas vs América

Sábado 4 de marzo (Jornada 10): América vs Pachuca

Sábado 11 de marzo (Jornada 11): Tigres vs América

Sábado 18 de marzo (Jornada 12): Chivas vs América

Sábado 1 de abril (Jornada 13): América vs León

Sábado 8 de abril (Jornada 14): América vs Monterrey

Sábado 15 de abril (Jornada 15): Cruz Azul vs América

Sábado 22 de abril (Jornada 16): América vs Pumas

Viernes 28 de abril (Jornada 17): FC Juárez vs América

Los partidos más imporantes para el América en el Clausura 2023

Y aunque se trata del equipo más odiado en nuestro país, también las águilas tienen duelos marcados en su calendario. En primera instancia, tomarán en cuenta la Jornada 12, en la que jugarán el Clásico Nacional contra las Chivas; tres fechas después, será turno de ‘visitar’ en su propio estadio a Cruz Azul, en una nueva edición del Clásico Joven y, casi para finalizar la fase regular, se enfocarán en los Pumas, su penúltimo sinodal del torneo y con el que disputan el denominado Clásico Capitalino.