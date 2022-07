Calendario del Atlas en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX

El Atlas del Guadalajara arrancará el torneo Apertura 2022 de la Liga MX este sábado 2 de julio, certamen al cual llegan como bicampeones y con la ilusión de escribir una historia nunca antes vista y conseguir tres títulos al hilo.

El calendario del Atlas desde la jornada 1, será desafiante, enfrentando al América, una escuadra siempre puesta entre las favoritas y que luego de haber terminado el Clausura 2022 en gran forma y quedándose en Semifinales ante Pachuca.

América y Atlas tienen refuerzos y nuevos objetivos por lo que la jornada 1, será relevante para el andar de los dos conjuntos. Por un lado Atlas buscando que no le abollen su corona y América casi obligado a debutar con victoria en casa.

Este es el calendario de Atlas del Guadalajara en el Apertura 2022 de la Liga MX

Sábado 2 de julio 9:05 PM América vs Atlas

Domingo 10 de julio 12:00 PM Toluca vs Atlas

Sábado 16 de julio 5:00 Pm Atlas vs Cruz Azul



Sábado 23 de julio 9:05 PM Tigres vs Atlas

Martes 26 de julio 7:00 PM Atlas vs Xolos

Domingo 31 de julio 7:05 PM Santos vs Atlas

Jueves 4 de agosto 9:00 PM Atlas vs Querétaro

Sábado 13 de agosto 9:05 pm Chivas vs Atlas

Martes 16 de agosto 7:00 pm Atlas vs Bravos

Sábado 20 de agosto 7:05 PM Atlas vs Puebla

Jueves 25 de agosto 7:00 PM Pachuca vs Atlas

Domingo 28 de agosto 7:00 PM León vs Atlas

Sábado 3 de septiembre 7:05 PM Atlas vs Pumas

Miércoles 7 de septiembre 9:05 PM Mazatlán vs Atlas

Domingo 11 de septiembre 6:05 PM Atlas vs San Luis

Sábado 17 de septiembre 7:05 PM Rayados vs Atlas

Sábado 1 de octubre 7:05 PM Atlas vs Necaxa

Las altas y bajas del Atlas para el Apertura 2022

Altas: Edison Flores (D.C. United, MLS), Mauro Manotas (Tijuana) e Idekel Domínguez (Necaxa).

Bajas: Gonzalo Maroni (libre), Franco Troyansky (libre), Brayan García (Necaxa) y Jairo Torres (Chicago Fire).