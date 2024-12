¡Oficial! Este es el calendario del Clausura 2025 de la Liga MX

Apenas está terminando el Apertura 2024, y el Clausura 2025 ya está a la vuelta de la esquina. El nuevo certamen del futbol mexicano está listo, la Liga BBVA MX regresa el próximo 10 de enero, serán solo tres semanas balompié azteca.

El torneo lo arrancará el América, cuando visite al Querétaro, en el Estadio de la Corregidora, el viernes antes mencionado, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), esa primera Jornada se disputará entre ese día y hasta el miércoles 5 de febrero, cuando Pachuca reciba el León, debido al permiso especial que pidieron por estar disputando la Copa Intercontinental.

Resumen América 2-1 Monterrey | Final ida | Liga BBVA MX Apertura 2024

Te puede interesar: Los refuerzos que buscaría Pumas para el Clausura 2025

El Clausura 2025 se jugará del 10 de enero al 25 de mayo

Las jornadas, de la Fecha 1 a la 17, última del Futbol Mexicano en el Clausura 2025 se disputará del 10 de enero, al domingo 20 de abril. El Play In estaría programado entre el 26 de abril al 4 de mayo, con tres partidos. Luego los Cuartos de Final serán entre el miércoles 7, hasta el 11.

Las seminales serán del 14 al 18 del mismo mes. Mientras que la Gran Final se jugará el jueves 22 de mayo la Ida, mientras que la vuelta está programa para el domingo 25 de quinto mes del año.

🚨 ¡Ahí véanle, apúntenle bien! 🚨



Ya tenemos Calendario para el #Clausura2025. Así se jugarán las 17 jornadas del próximo torneo. 📅⚽



Detalles ➡️ https://t.co/6fSyxgV8Zr



Abrimos hilo. 🧵 pic.twitter.com/0alNpCwCC9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 16, 2024

Las Jornadas dobles del Clausura 2025

Una vez más, habrá varias Jornadas Dobles en el futbol mexicano, la primera de ellas será en la Jornada 4, entre el martes 28 y miércoles 29 de enero. La siguiente será en la Fecha 9, que estará partido en dos, primero entre el 18 y 19 de febrero, con tres duelos, mientras que el resto de los partidos serán el 25 y 26, también en febrero.

La última Jornada Doble será en la Fecha 16, penúltima del campeonato mexicano, que está programada entre el 15 y 16 de abril.

Te puede interesar: América se enfrentará a Messi y el Inter Miami en 2025

¿Las Fechas de los Clásicos del Clausura 2025 de la Liga MX?

Mientras que aquí te decimos los partidos que no te puedes perder del Clausura 2025.

Pumas vs América | Jornada 8 | sábado 22 de febrero

Pumas vs Chivas | Jornada 10 | sábado 1 de marzo

Chivas vs América | Jornada 11 | sábado 8 de marzo

Chivas vs Cruz Azul | Jornada 13 | sábado 29 de marzo

Cruz Azul vs Pumas | Jornada 14 | sábado 5 de abril

Tigres vs Monterrey | Jornada 15 | sábado 12 de abril

América vs Cruz Azul | Jornada 15 | sábado 12 de abril

Atlas vs Chivas | Jornada 17 | sábado 19 de abril