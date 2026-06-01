Entrenador de Argelia explota contra Argentina y la prensa antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El entrenador de Argelia, Vladimir Petković, brindó una conferencia de prensa una vez oficializada la lista de los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y manifestó su descontento con los periodistas que, en su mirada, solo se enfocan en Argentina y desestiman a los otros dos rivales del grupo, Austria y Jordania.

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En sus declaraciones, Petković aseguró que la Argentina no es el único combinado del grupo "Me molesta un poco que solo se hable de Argentina. Entiendo que se hable más de ella porque se trata de nuestro primer partido, pero no debemos subestimar los otros dos encuentros que vendrán después (Jordania y Austria). También serán cruciales para la clasificación", expresó el estratega en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias de Argelia (APS).

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El estratega exigió respeto para el proceso de su equipo y en esa sintonía, hizo hincapié en la mentalidad que deberá tener su equipo si quiere pasar a la próxima ronda: “El objetivo del equipo es imponerse e intentar ganar contra cualquier adversario. Nunca he pedido al equipo que salga a buscar un empate, independientemente del rival”. Además, expresó la importancia de los duelos ante Austria y Jordania. "Estamos obligados y comprometidos a evitar la derrota frente a Austria y Jordania. Desperdiciaremos mucho esfuerzo si centramos toda la atención en un partido", manifestó.

Por último, Petković analizó el nuevo formato que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026™. "Esta edición de la Copa del Mundo será particularmente difícil de gestionar con la participación de 48 selecciones, pero haremos todo lo posible para evitar regresar a Argelia después del tercer partido” concluyó.

El plantel liderado por su capitán, Riyad Mahrez, jugará un amistoso previo al debut contra el combinado albiceleste. El mismo será el próximo miércoles 3 de junio ante Países Bajos para luego enfocarse directamente en el inicio de la justa mundialista frente a Argentina el 16 de junio.