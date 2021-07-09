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Calendario, fechas y horarios de clavados en Juegos Olímpicos

Descubre el calendario, fechas y horarios para que no te pierdas las competencias de clavados que tendrán lugar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Calendario clavados Tokio 2020

Escrito por: Azteca Deportes

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la vigésimo séptima ocasión que la disciplina de clavados esté en el programa olímpico, mientras que será la vigésimo quinta en la categoría femenil. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la disciplina acuática en la próxima justa deportiva cuatrienal.

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St. Louis 1904 fue la primera edición para los hombres y Estocolmo 1912, ocho años después, fue para las mujeres; desde entonces, ocho eventos componen la disciplina. Cuatro en categoría masculina y cuatro en femenina. El Centro Acuático de Tokio será la sede de las múltiples competencias.

Calendario, fechas y horarios de los clavados en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Domingo 25 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

  • Final de trampolín de tres metros sincronizado en categoría femenina
  • Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros sincronizado en categoría femenina

Lunes 26 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

  • Final de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría masculina
  • Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría masculina

Martes 27 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

  • Final de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría femenina
  • Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría femenina

Miércoles 28 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

  • Final de trampolín de tres metros sincronizado en categoría masculina
  • Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros sincronizado en categoría masculina

Viernes 30 de julio | 01:00 a 03:30 | hora CDMX

  • Preliminar de trampolín de tres metros en categoría femenina

Sábado 31 de julio | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

  • Semifinal de trampolín de tres metros en categoría femenina

Domingo 1º de agosto | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

  • Final de trampolín de tres metros en categoría femenina
  • Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros en categoría femenina

Lunes 2 de agosto | 01:00 a 03:30 | hora CDMX

  • Preliminar de trampolín de tres metros en categoría masculina

Lunes 2 de agosto | 20:00 a 21:30 | hora CDMX

  • Semifinal de trampolín de tres metros en categoría masculina

Martes 3 de agosto | 01:00 a 02:30 | hora CDMX

  • Final de trampolín de tres metros en categoría masculina
  • Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros en categoría masculina

Miércoles 4 de agosto | 01:00 a 03:30 | hora CDMX

  • Preliminar de plataforma de 10 metros en categoría femenina

Miércoles 4 de agosto | 20:00 a 21:25 | hora CDMX

  • Semifinal de plataforma de 10 metros en categoría femenina

Jueves 5 de agosto | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

  • Final de plataforma de 10 metros en categoría femenina
  • Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros en categoría femenina

Viernes 6 de agosto | 01:00 a 02:30 | hora CDMX

  • Preliminar de plataforma de 10 metros en categoría masculina

Viernes 6 de agosto | 20:00 a 21:40 | hora CDMX

  • Semifinal de plataforma de 10 metros en categoría masculina

Sábado 7 de agosto | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

  • Final de plataforma de 10 metros en categoría masculina
  • Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros en categoría masculina

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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

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