Calendario, fechas y horarios de clavados en Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la vigésimo séptima ocasión que la disciplina de clavados esté en el programa olímpico, mientras que será la vigésimo quinta en la categoría femenil. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la disciplina acuática en la próxima justa deportiva cuatrienal.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

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St. Louis 1904 fue la primera edición para los hombres y Estocolmo 1912, ocho años después, fue para las mujeres; desde entonces, ocho eventos componen la disciplina. Cuatro en categoría masculina y cuatro en femenina. El Centro Acuático de Tokio será la sede de las múltiples competencias.

Calendario, fechas y horarios de los clavados en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Domingo 25 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

Final de trampolín de tres metros sincronizado en categoría femenina

de trampolín de tres metros sincronizado en categoría femenina Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros sincronizado en categoría femenina

Lunes 26 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

Final de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría masculina

de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría masculina Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría masculina

Martes 27 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

Final de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría femenina

de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría femenina Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros sincronizado en categoría femenina

Miércoles 28 de julio | 01:00 a 02:00 | hora CDMX

Final de trampolín de tres metros sincronizado en categoría masculina

de trampolín de tres metros sincronizado en categoría masculina Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros sincronizado en categoría masculina

Viernes 30 de julio | 01:00 a 03:30 | hora CDMX

Preliminar de trampolín de tres metros en categoría femenina

Sábado 31 de julio | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

Semifinal de trampolín de tres metros en categoría femenina

Domingo 1º de agosto | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

Final de trampolín de tres metros en categoría femenina

de trampolín de tres metros en categoría femenina Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros en categoría femenina

Lunes 2 de agosto | 01:00 a 03:30 | hora CDMX

Preliminar de trampolín de tres metros en categoría masculina

Lunes 2 de agosto | 20:00 a 21:30 | hora CDMX

Semifinal de trampolín de tres metros en categoría masculina

Martes 3 de agosto | 01:00 a 02:30 | hora CDMX

Final de trampolín de tres metros en categoría masculina

de trampolín de tres metros en categoría masculina Ceremonia de premiación de trampolín de tres metros en categoría masculina

Miércoles 4 de agosto | 01:00 a 03:30 | hora CDMX

Preliminar de plataforma de 10 metros en categoría femenina

Miércoles 4 de agosto | 20:00 a 21:25 | hora CDMX

Semifinal de plataforma de 10 metros en categoría femenina

Jueves 5 de agosto | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

Final de plataforma de 10 metros en categoría femenina

de plataforma de 10 metros en categoría femenina Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros en categoría femenina

Viernes 6 de agosto | 01:00 a 02:30 | hora CDMX

Preliminar de plataforma de 10 metros en categoría masculina

Viernes 6 de agosto | 20:00 a 21:40 | hora CDMX

Semifinal de plataforma de 10 metros en categoría masculina

Sábado 7 de agosto | 01:00 a 02:25 | hora CDMX

Final de plataforma de 10 metros en categoría masculina

de plataforma de 10 metros en categoría masculina Ceremonia de premiación de plataforma de 10 metros en categoría masculina

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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

