Calendario, fechas y horarios del golf en Juegos Olímpicos Tokyo 2020

El golf, deporte que tendrá su inclusión en el programa olímpico por cuarta vez, vivirá sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos en Tokyo 2020; la disciplina volvió a la justa deportiva cuatrienal en Río 2016 después de 104 años sin ser considerado. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la competencia en el césped.

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El deporte, en la categoría masculina, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París 1900 y St. Louis 1904; en las ediciones se coronaron Charles Sands (Estados Unidos) y George Lyon (Canadá), respectivamente; por su parte ,en la edición de 1900 se hizo presente la categoría femenina, que terminó con Margaret Abbott (Estados Unidos) en el primer lugar.

Después de que el golf no estuviera presente en unos Juegos Olímpicos por más de un siglo, Río 2016 vivió el regreso del deporte a la justa deportiva. Justin Rose (Inglaterra), por la categoría masculina, y Inbee Park (Corea del Sur), en la femenil, fueron quienes obtuvieron la presea dorada. En Tokyo 2020, el Club de Campo Kasumigaseki será la sede de la competencia.

Calendario, fechas y horarios del golf en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Miércoles 28 de julio 17:30 - Jueves 29 de julio 02:00 | hora CDMX

Ronda 1 de Stroke Play masculino individual

Jueves 29 de julio 17:30 - Viernes 30 de julio 02:00 | hora CDMX

Ronda 2 de Stroke Play masculino individual

Viernes 30 de julio 17:30 - Sábado 31 de julio 02:00 | hora CDMX

Ronda 3 de Stroke Play individual masculino

Sábado 31 de julio 17:30 - Domingo 1º de agosto 02:00 | hora CDMX

Ronda 4 de Stroke Play individual masculino

Ceremonia de la victoria masculina individual

Martes 3 de agosto 17:30 - Miércoles 4 de agosto 02:00 | hora CDMX

Ronda 1 de Stroke Play femenino individual

Miércoles 4 de agosto 17:30 - Jueves 5 de agosto 02:00 | hora CDMX

Ronda 2 de Stroke Play femenino individual

Jueves 5 de agosto 17:30 - Viernes 6 de agosto 02:00 | hora CDMX

Ronda 3 de Stroke Play femenino individual

Viernes 6 de agosto 17:30 - Sábado 7 de agosto 02:00 | hora CDMX

Ronda 4 de Stroke Play femenino individual

Ceremonia de la victoria femenina individual

Acepto la responsabilidad de llevar la bandera Mexicana a estos Juegos Olímpicos #Tokyo2020 @COM_Mexico @CONADE @SEDENAmx me llevo un cachito del corazón de todos ustedes a Tokio. Estoy segura de que mis compañeros y yo daremos el 200% para regalarle a México muchas alegríasVAMOS pic.twitter.com/2wVvN1i2SP — Gaby Lopez (@GabyLopezGOLF) July 5, 2021

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Reglas básicas del golf olímpico

Ambas categorías, masculina y femenina, se integran por cuatro rondas en las que participan un total de 120 golfistas; cada fase de la competencia se lleva a cabo durante un día y quienes obtengan las tres mejores puntuaciones son los que se suben al podio para recibir la medalla que los acredita como ganadores en la justa olímpica.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

