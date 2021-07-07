Calendario, fechas y horarios de triatlón en Tokyo 2020

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la sexta ocasión que la disciplina de triatlón esté en el programa olímpico, tanto en la categoría varonil como femenil. Sidney 2000 fue la primera edición que el deporte que combina la natación, el ciclismo y la carrera, estuvo presente en la justa deportiva cuatrienal.

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La sede de la exigente competencia olímpica es el Parque Marino de Odaiba donde 100 atletas, entre hombres y mujeres, pelearán por subirse al podio en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la disciplina terrestre y acuática.

Calendario, fechas y horarios de triatlón en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Domingo 25 de julio 16:30 - 19:00 | hora CDMX

Triatlón categoría masculina

Ceremonia de victoria triatlón categoría masculina

Lunes 26 de julio 16:30 - 19:05 | hora CDMX

Triatlón categoría femenina

Ceremonia de victoria triatlón categoría femenina

Modo #JuegosOlímpicos 🔛

¿Conoces a #Miraitowa, anfitrión de #Tokyo2020?

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Viernes 30 de julio 17:30 - 19:25 | hora CDMX

Triatlón relevos mixtos

Ceremonia de victoria triatlón relevos mixtos

En Sidney 2000, Simon Whitfield, atleta canadiense, logró la presea dorada en la categoría masculina, mientras que Brigitte McMahon, competidora suiza, lo hizo en la femenil. Para Atenas 2004, los primeros lugares fueron Hamish Carter, neozelandés, y Kate Allen, austríaca. En Beijing 2008, los triunfadores fueron Jan Frodeno, alemán, y Emma Snowsill, australiana. En Londres 2012, quienes terminaron en los más alto del podio fueron Alistair Brownlee, inglés, y Nicola Spirig, suiza. Por último, Alistair Brownlee, inglés, y Gwen Jorgensen, estadounidense, son los recientes monarcas de la disciplina.

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Reglas básicas del triatlón olímpico

La disciplina olímpica arranca con 1.5 kilómetros de natación en aguas abiertas; posteriormente, los atletas realizan ciclismo por 40 kilómetros y terminan con 10 kilómetros de carrera. El Parque Marino de Odaiba será donde los atletas tratarán de completar el circuito de 51.5 kilómetros totales.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

