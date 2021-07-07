Calendario, fechas y horarios del surf en Juegos Olímpicos Tokyo 2020
Descubre el calendario, fechas y horarios para que no te pierdas el surf que tendrá lugar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
El surf debutará como disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 luego de su aprobación por parte del Comité Olímpico Internacional en 2016. La playa de Tsurigasaki será la sede para los hombres y mujeres que competirán con su tabla a través de las olas. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la disciplina acuática.
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Por las condiciones del surf, los horarios de la competencia están sujetos a cambios dependiendo de las condiciones del oleaje. Si las condiciones son las adecuadas, la competencia podrá completarse en cuatro jornadas; sin embargo, podrá requerirse más tiempo. Por lo anterior, los días de competencia de los eventos de surf en la playa Tsurigasaki se llevarán a cabo entre el 25 de julio y el 1º de agosto.
Calendario, fechas y horarios del surf en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
Sábado 24 de julio 17:00 - Domingo 25 de julio 02:20 | hora CDMX
- Ronda 1 de surf masculino
- Ronda 2 de surf masculino
- Ronda 1 de surf femenino
- Ronda 2 de surf femenino
Domingo 25 de julio 17:00 - Lunes 26 de julio 02:40 | hora CDMX
- Ronda 3 de surf masculino
- Ronda 3 de surf femenino
Lunes 26 de julio 17:00 - Martes 27 de julio 00:20 | hora CDMX
- Cuartos de final de surf masculino
- Semifinales de surf masculino
- Cuartos de final de surf femenino
- Semifinales de surf femenino
Martes 27 de julio 18:00 a Miércoles 28 de julio 21:35 | hora CDMX
- Competencia por la medalla de bronce de hombres
- Competencia por la medalla de oro de hombres
- Ceremonia de victoria de hombres
- Competencia por la medalla de bronce de mujeres
- Competencia por la medalla de oro de mujeres
- Ceremonia de victoria de mujeres
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Jueves 29 de julio | horario a determinar
- Competencia a determinar
Viernes 30 de julio | horario a determinar
- Competencia a determinar
Sábado 31 de julio | horario a determinar
- Competencia a determinar
Domingo 1º de agosto | horario a determinar
- Competición a determinar
Los sufistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
Shun Murakami (Japón), Kanoa Igarashi (Japón), John John Florence (Estados Unidos), Kolohe Andino (Estados Unidos), Gabriel Medina (Brasil), Italo Ferreira (Brasil), Billy Stairmand (Nueva Zelanda), Jordy Smith (Sudáfrica), Michel Bourez (Francia), Julian Wilson (Australia), entre otros, competirán en la categoría masculina en las olas de la playa Tsurigasaki, en Tokio.
Las sufistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
Mahina Maeda (Japón), Amuro Tsuzuki (Japón), Tatiana Weston-Webb (Brasil), Silvana Lima (Brasil), Lakey Peterson (Estados Unidos), Tyler Wright (Australia), Pauline Ado (Francia), Yolanda Sequeira (Portugal), Leilani McGonagle (Costa Rica) y Daniella Rosas (Perú), serán algunas de las atletas que busquen obtener la ansiada presea dorada.
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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?
La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.