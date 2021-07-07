Calendario, fechas y horarios del surf en Juegos Olímpicos Tokyo 2020

El surf debutará como disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 luego de su aprobación por parte del Comité Olímpico Internacional en 2016. La playa de Tsurigasaki será la sede para los hombres y mujeres que competirán con su tabla a través de las olas. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la disciplina acuática.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

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Por las condiciones del surf, los horarios de la competencia están sujetos a cambios dependiendo de las condiciones del oleaje. Si las condiciones son las adecuadas, la competencia podrá completarse en cuatro jornadas; sin embargo, podrá requerirse más tiempo. Por lo anterior, los días de competencia de los eventos de surf en la playa Tsurigasaki se llevarán a cabo entre el 25 de julio y el 1º de agosto.

Calendario, fechas y horarios del surf en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Sábado 24 de julio 17:00 - Domingo 25 de julio 02:20 | hora CDMX

Ronda 1 de surf masculino

Ronda 2 de surf masculino

Ronda 1 de surf femenino

Ronda 2 de surf femenino

Domingo 25 de julio 17:00 - Lunes 26 de julio 02:40 | hora CDMX

Ronda 3 de surf masculino

Ronda 3 de surf femenino

Lunes 26 de julio 17:00 - Martes 27 de julio 00:20 | hora CDMX

Cuartos de final de surf masculino

Semifinales de surf masculino

Cuartos de final de surf femenino

Semifinales de surf femenino

Martes 27 de julio 18:00 a Miércoles 28 de julio 21:35 | hora CDMX

Competencia por la medalla de bronce de hombres

Competencia por la medalla de oro de hombres

Ceremonia de victoria de hombres

Competencia por la medalla de bronce de mujeres

Competencia por la medalla de oro de mujeres

Ceremonia de victoria de mujeres

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Jueves 29 de julio | horario a determinar

Competencia a determinar

Viernes 30 de julio | horario a determinar

Competencia a determinar

Sábado 31 de julio | horario a determinar

Competencia a determinar

Domingo 1º de agosto | horario a determinar

Competición a determinar

Los sufistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Shun Murakami (Japón), Kanoa Igarashi (Japón), John John Florence (Estados Unidos), Kolohe Andino (Estados Unidos), Gabriel Medina (Brasil), Italo Ferreira (Brasil), Billy Stairmand (Nueva Zelanda), Jordy Smith (Sudáfrica), Michel Bourez (Francia), Julian Wilson (Australia), entre otros, competirán en la categoría masculina en las olas de la playa Tsurigasaki, en Tokio.

Las sufistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Mahina Maeda (Japón), Amuro Tsuzuki (Japón), Tatiana Weston-Webb (Brasil), Silvana Lima (Brasil), Lakey Peterson (Estados Unidos), Tyler Wright (Australia), Pauline Ado (Francia), Yolanda Sequeira (Portugal), Leilani McGonagle (Costa Rica) y Daniella Rosas (Perú), serán algunas de las atletas que busquen obtener la ansiada presea dorada.

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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

