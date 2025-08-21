El calendario que tendrán los Rams en la temporada 2025-26 de la NFL

Los Angeles Rams partirán como una de las franquicias a seguir en la temporada 2025-2026 de la NFL. El cuadro angelino puede presumir un título de SuperBowl en los últimos cinco años y querrá probar la gloria del Vince Lombardi una vez más en el próximo febrero. Bajo la experiencia de Sean McVay y el brazo de Matthew Stafford, los californianos querrán iniciar con el pie derecho en el SoFi Stadium cuando reciban a los Houston Texans.

Después de enfrentar al conjunto texano, los Rams viajarán a Tennesee para verse las caras con unos Titans sedientos de victoria, aunque, un partido que llama bastante la atención es el de la fecha tres cuando enfrenten a los actuales monarcas de la NFL; las Philadelphia Eagles.

Calendario de los Rams

Semana 1: Domingo 7 de septiembre vs. Houston Texans, Local.

Semana 2: Domingo 14 de septiembre en Tennessee Titans, Visitante.

Semana 3: Domingo 21 de septiembre en Philadelphia Eagles, Visitante.

Semana 4: Domingo 28 de septiembre vs. Indianapolis Colts, Local.

Semana 5: Jueves 2 de octubre vs. San Francisco 49ers, Local.

Semana 6: Domingo 12 de octubre en Baltimore Ravens, Visitante.

Semana 7: Domingo 19 de octubre en Jacksonville Jaguars (en Londres), Visitante.

Semana 8: Descanso (Bye).

Semana 9: Domingo 2 de noviembre vs. New Orleans Saints, Local.

Semana 10: Domingo 9 de noviembre en San Francisco 49ers, Visitante.

Semana 11: Domingo 16 de noviembre vs. Seattle Seahawks, Local.

Semana 12: Domingo 23 de noviembre vs. Tampa Bay Buccaneers, Local.

Semana 13: Domingo 30 de noviembre en Carolina Panthers, Visitante.

Semana 14: Domingo 7 de diciembre en Arizona Cardinals, Visitante.

Semana 15: Domingo 14 de diciembre vs. Detroit Lions, Local.

Semana 16: Jueves 18 de diciembre en Seattle Seahawks, Visitante.

Semana 17: Lunes 29 de diciembre en Atlanta Falcons, Visitante.

Semana 18: Por definir vs. Arizona Cardinals, Local.

Último examen antes de la temporada regular

Recuerda que podrás ver el último partido de pretemporada de Los Angeles Rams por la señal de TV Azteca Deportes Network. Stafford y compañía tendrán un compromiso amistoso con los Cleveland Browns el sábado 23 de agosto en punto de las 11:00 am y lo podrás disfrutar con nuestros expertos de Ritual NFL.