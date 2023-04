Calendario de los mejores juegos que serán lanzados en abril

El primer trimestre del año ha finalizado con videojuegos que han sorprendido a toda la audiencia, abril arranca con estrenos que muchos esperábamos y grandes sorpresas, prepara tu calendario para no perderte de ninguna de estas entregas, dos de los títulos más esperados para este 2023 harán su debut a finales de abril.

Calendario de juegos en abril

-Creed: Rise to Glory - Championship Edition (PSVR 2) - April 4

-Meet Your Maker (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - April 4

-Curse of the Sea Rats (Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - April 6

-EA Sports PGA Tour 2023 (PS5, Xbox Series X|S, PC) - April 7

-Process of Elimination (PS4, Switch) - April 11

-Tron Identity (Switch, PC) - April 11

-Ghostwire: Tokyo (Xbox Series X|S) - April 12

-Hello Kitty and Friends: Happiness Parade (Switch) - April 13

-Mega Man Battle Network Legacy Collection (Switch, PS4, PC) - April 14

-Disney Speedstorm (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, all early access) - April 18

-Minecraft Legends (Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - April 18

-The Mageseeker: A League of Legends Story (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - April 18



-Survival: Fountain of Youth (PC early access) - April 19

-Stray Blade (PC, PS5, Xbox Series X|S) - April 20

-Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) - April 21

-ArcRunner (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) - April 27

-Omega Strikers (PC, Switch, Mobile) - April 27

-The Last Case of Benedict Fox (Xbox Series X|S, PC) - April 27

-Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series X|S, PC) - April 28

