Confirman fecha y horarios de los juegos de México en la Copa Oro.

La Selección Azteca ya tiene todo listo para afrontar la próxima Copa Oro, la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) dio a conocer las fechas y horarios para el torneo que se disputará en territorio estadounidense y canadiense en el verano.

México debuta el 25 de junio en la Jornada 1 de la Copa Oro 2023 frente a Honduras en el Estadio NRG, en Houston, Texas, la hora del juego es a las 18:00 del centro de México.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Te puede interesar: OFICIAL: Se anuncia al reemplazo de Henry Martín para México vs Estados Unidos

Calendario de la Selección Azteca en la Copa Oro.

En la segunda jornada México enfrentará a la selección de Haití, juego que se disputará el jueves 29 de Junio en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, a las 20:00 horas Centro de México.

El conjunto dirigido por Diego Martín Cocca cerrará la Fase de Grupos enfrentándose el domingo 2 de Julio en el Levi´s Stadium, de Santa Clara, California, a Qatar, a las 19:00 horas del Centro de México.

Te puede interesar: Edson Álvarez podría jugar el amistoso México vs Estados Unidos

Las selecciones que pelean por un boleto.

Este año, el torneo arrancará con los preliminares, que se llevarán a cabo entre el 16 y el 20 de junio en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida, en donde se incluirán dos rondas de eliminación directa, para la ronda uno, los 12 equipos participantes se dividieron en seis parejas.

Las selecciones que aún buscan un lugar en la Copa Oro son; Trinidad y Tobago, Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, Curazao, San Cristóbal y Nieves, Guayana Francesa, Sint Maarten, Surinam, Puerto Rico, Guayana y Granada, Después de estos seis juegos preliminares, los ganadores se enfrentarán conforme fueron acomodados en el sorteo realizado el 14 de abril.