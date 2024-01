Así será el calendario de México en la Serie del Caribe 2024

Los Naranjeros de Hermosillo se preparan de cara al inicio de la Serie del Caribe en Miami, donde buscarán un nuevo título para México. La novena sonorense alzó el campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico por primera vez desde hace 10 años después de barrer a los Venados de Mazatlán en la serie por el trofeo. Los aztecas van en busca de la décima corona en el certamen internacional, una que no los mexicanos no consiguen desde 2016.

El roster de los monarcas incluye a por lo menos un representante de los 10 equipos que conforman la LMP y cuenta con 15 lanzadores. Entre los nombres que destacan en la novena se encuentra Isaac Paredes, quien tuvo una gran temporada con los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas. En caso de ganar, será la tercera vez que los de Hermosillo se hagan con el prestigioso cetro.

Chivas vs Toluca por las pantallas de Azteca Deportes

Te puede interesar: ¿Nuevo refuerzo? Hijo de Gignac entrena con Tigres

Tal como sucediera durante el Clásico Mundial de Beisbol el año pasado, el LoanDepot Park de Miami volverá a ser sede de un gran evento del rey de los deportes. El hecho de que el certamen se lleve a cabo en una ciudad neutral le quita cierto sabor y esencia a la Serie del Caribe pero le da mayor difusión; nunca antes se había disputado en un parque de la MLB. La última vez que los Naranjeros salieron campeones fue en la edición de 2014, sobreponiéndose a los Indios de Mayagüez.

Participantes de la Serie del Caribe 2024

- Tiburones de La Guaira - Venezuela

- Naranjeros de Hermosillo - México

- Tigres del Licey - República Dominicana

- Criollos de Caguas - Puerto Rico

- Federales del Chiriquí - Panamá

- Gigantes de Rivas - Nicaragua

- Curazao Suns - Curazao

El calendario de México en la Serie del Caribe 2024

Estas serán las fechas en las que jugará México en la Serie del Caribe:

- Jueves 1 de febrero: Curazao vs México, 2:30 PM

- Viernes 2 de febrero: Puerto Rico vs México, 7:30 PM

- Sábado 3 de febrero: México vs Panamá, 2:30 PM

- Domingo 4 de febrero: México vs República Dominicana, 7:30 PM

- Lunes 5 de febrero: Venezuela vs México, 2:30 PM

- Martes 6 de febrero: México vs Nicaragua, 9:30 AM

Te puede interesar: ¿Préstamo o compra? Revelan el contrato que tendría Jorge Sánchez con Cruz Azul