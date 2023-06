Este es el calendario del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

El Apertura 2023 arranca el próximo viernes 30 de julio. Para inaugurar el nuevo torneo de la Liga BBVA MX estará el Estadio Azteca, cuando se vean las caras América y el FC Juárez, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), seguido de dos encuentros más: el Xolos vs Pumas y el Mazatlán contra Pachuca.

Este torneo será diferente a todos pues luego de las tres primeras fechas del certamen habrá un parón de un mes, pues se realizará la Leagues Cup. El balompié azteca regresará para el 18 de agosto con el Puebla vs Atlético San Luis en el Cuauhtémoc.

Calendario del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Los partidos que no te puedes perder del Clausura 2023

Jornada 7 | Cruz azul vs America

Jornada 8 | América vs Chivas

Jornada 9 | Tigres vs Rayados

Jornada 10 | América vs Pumas

Jornada 12 | Chivas vs Atlas

Jornada 12 | Cruz Azul vs Pumas

Jornada 14 | Chivas vs Tigres

Jornada 16 | Chvias vs Cruz Azul

Jornada 17 | Pumas vs Chivas

¿Cuándo empieza el Play-In del Apertura 2023?

El primer Play-In en la historia del futbol mexicano será en el Apertura 2023, donde seis equipos clasificarán de forma directa a la Liguilla; mientras que el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar buscarán dos sitios en la Liguilla del Futbol Mexicano.

Este mismo jugará entre los días 22, 23, 25 y 26 de noviembre, pues primero jugarán el séptimo contra el octavo, el ganador estará en los Cuartos de Final. El equipo perdedor tendrá una segunda oportunidad de clasificarse a la siguiente fase pues se enfrentará al equipo que resulte ganador del partido entre el noveno y décimo lugar por el lugar restante a la Liguilla.

Los Cuartos de Final se jugarán entre el 29 y 30 de noviembres las idas; mientras que las vueltas serán el 2 y 3 de diciembre. Las Semifinales serán 6 y 7, y los 9 y 10 de diciembre. Por su parte, la Gran Final está programada para el 14 y 17 de diciembre, aunque si llega León, por su participación en el Mundial de Clubes se podría recorrer al 27 y 30 diciembre.