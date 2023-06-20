Calendario de los partidos de México en Copa Oro 2023

La vigésimo séptima edición de la Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) comenzará este próximo sábado 24 de junio en Estados Unidos y Canadá.

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La Selección Mexicana, con la dirección de Jaime Lozano, comenzará su aventura en el torneo el domingo 25 de junio ante su similar de Honduras en la cancha del Estadio NRG a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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El segundo encuentro de la Selección Azteca se jugará el jueves 29 de junio a partir de las 20:00 horas ante el combinado de Haití en la cancha del Estadio de la Universidad de Phoenix.

El último partido en la fase de grupos de México se jugará en el Levi’s Stadium ante Qatar el domingo 2 de julio a partir de las 19:00 horas.

Los tres encuentros de la Selección Mexicana lo podrás ver EN VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Inés Sainz y David Medrano en la cancha.

Grupos de la Copa Oro 2023

La fase de grupos se disputará desde el 24 de junio y hasta el 4 de julio.

Grupo A: Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago y el ganador entre San Cristóbal y Nieves y Guyana Francesa.

Grupo B: México, Haití, Honduras y Qatar.

Grupo C: Costa Rica, Panamá, El Salvador y el vencedor entre Puerto Rico y Martinica.

Grupo D: Canadá, Guatemala, Cuba y quien triunfe entre Guadalupe y Guyana.

Este martes 20 de junio se jugarán, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, los partidos que definirán el acceso a estas formaciones al torneo.

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De cada grupo se clasificarán dos equipos que disputarán los cuartos de final entre el 8 y el 9 de junio. El 12 de julio se jugarán las semifinales y el domingo 16 de julio en el Sofi Stadium de Los Angeles, California será la final.