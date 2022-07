El calendario de pretemporada de los Patriots en la NFL

Estamos a escasos días de que arranque la pretemporada de la NFL. El próximo 4 de agosto se abrirá el telón para la puesta a punto de los equipos antes de la campaña que da inicio el jueves 8 de septiembre con el partido entre Buffalo Bills y Los Angeles Rams.

Hay varios equipos que se han reforzado correctamente y han seguido un proceso estable, y que están entre los favoritos para llegar hasta las instancias finalistas de esta camapaña.

Tal es el caso de los New England Patriots. Si bien es cierto que el equipo de Bill Belichick no está entre los principales favoritos para acceder al Super Bowl, por lo menos sí para llegar a los playoffs, en donde todo puede pasar.

La temporada pasada Mac Jones fue el mariscal de campo que dejó mejores sensaciones entre todos los novatos de su posición. Enfiló al equipo a los playoffs y parecía una de las franquicias más fuertes en esta instancia. Sin embargo, en la etapa de comodines el equipo se mostró inoperante ante los Buffalo Bills.

Para esta temporada 2022, los Pats vuelven con algunos refuerzos puntuales. No hicieron demasiadas adiciones, pero sí mejoraron en algunas posiciones clave, como con el receptor Devante Parker y el linebacker Mack Wilson, además de draftear al guardia ofensivo Cole Strange, entre otros jugadores.

El calendario de pretemporada de los New England Patriots

Pretemporada, partido 1: 11 de agosto, 6 PM, Gillette Stadium: New York Giants vs New England Patriots.

Pretemporada, partido 2: 19 de agosto, 6 PM, Gillette Stadium: Carolina Panthers vs New England Patriots.

Pretemporada, partido 2: 26 de agosto, 7:15 PM, Allegiant Stadium: New England Patriots vs Las Vegas Raiders.

Posteriormente, el primer partido de temporada regular de los Patriots será en contra de los Miami Dolphins el 11 de septiembre.