Conoce el calendario de Santos para el Apertura 2022

Santos comienza su camino en el torneo Apertura 2022 este domingo 3 de julio ante Monterrey y buscará revertir lo hecho en el Clausura 2022. Los Guerreros se quedaron fuera del repechaje durante el certamen pasado al finalizar en la posición 14 con 20 unidades.

Para el presente torneo, el cuadro lagunero se reforzó con Aldo López, EduardoPérez, Javier Correa, Juan Brunetta y Rivaldo Lozano. Con estos fichajes, Eduardo Fentanes, director técnico del conjunto albiverde, buscará meterse a la Liguilla.

Con esto, te dejamos el calendario completo de Santos para el torneo Apertura 2022.

Calendario de Santos para el Apertura 2022

-Jornada 1 | Santos vs. Monterrey | Domingo 3 de julio | 19:05 horas | Estadio Corona

-Jornada 2 | Puebla vs. Santos | Viernes 8 de julio | 21:05 horas | Estadio Cuauhtémoc

-Jornada 3 | Santos vs. Chivas | Sábado 16 de julio | 19:05 horas | Estadio Corona

-Jornada 4 | Toluca vs. Santos | Sábado 23 de julio | 17:00 horas | Estadio Nemesio Díez

-Jornada 6 | Santos vs. Atlas | Domingo 31 de julio | 19:00 horas | Estadio Corona

-Jornada 7 | Santos vs. Cruz Azul | Sábado 6 de agosto | 21:05 horas | Estadio Corona

-Jornada 8 | Tigres vs. Santos | Domingo 14 de agosto | 19:05 horas | Estadio Universitario

-Jornada 9 | Santos vs. León | Jueves 18 de agosto | 19:00 horas | Estadio Corona

-Jornada 10 | Pumas vs. Santos | Domingo 21 de agosto | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

-Jornada 16 | Xolos vs. Santos | Jueves 25 de agosto | 21:00 horas | Estadio Caliente

-Jornada 11 | Santos vs. Atlético San Luis | Domingo 28 de agosto | 19:00 horas | Estadio Corona

-Jornada 12 | Pachuca vs. Santos | Sábado 3 de septiembre | 17:00 horas | Estadio Hidalgo

-Jornada 13 | Santos vs. Necaxa | Martes 6 de septiembre | 19:00 horas | Estadio Corona

-Jornada 14 | Querétaro vs. Santos | Sábado 10 de septiembre | 17:00 horas | Estadio Corregidora

-Jornada 5 | América vs. Santos | Martes 14 de septiembre | 21:05 horas | Estadio Azteca

-Jornada 15 | Santos vs. FC Juárez | Domingo 18 de septiembre | 19:05 horas | Estadio Corona

-Jornada 17 | Santos vs. Mazatlán | Domingo 2 de octubre | 18:05 horas | Estadio Corona