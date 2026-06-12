Cuidado México: lista COMPLETA de los convocados por Corea del Sur y qué tan buenos son
El próximo rival de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ viene de ganar en su estreno
La Selección Nacional de México juega su próximo partido contra Corea del Sur, quien viene de ganar en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para muchos este es el partido más difícil e importante del certamen, por lo que tienen sus dudas sobre el nivel de sus rivales.
Lo concreto es que la República de Corea le ganó 2-1 a Chequia en una remontada espectacular y tiene varios futbolistas jugando en grandes ligas de Europa. Min-jae Kim (Bayern Múnich), In-beom Hwang (Feyernoord), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach y Kang-in Lee (PSG) destacan.
La plantilla completa de Corea del Sur: dónde juegan, sus partidos en la selección, goles esta temporada y cotización
- 12- Bum-keun Song - Portero - 28 años - Jeonbuk Hyundai Motors - 3 partidos con la selección - 1 millón de euros de cotización
- 21- Hyeon-woo Jo - Portero - 34 años - Ulsan HD FC - 48 partidos con la selección - 650 mil euros de cotización
- 1- Seung-gyu Kim - Portero - 35 años - FC Tokyo - 87 partidos con la selección - 500 mil euros de cotización
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- 4- Min-jae Kim - Defensa central - 29 años - Bayern Múnich - 80 partidos con la selección - 20 millones de euros de cotización
- 2- Han-beom Lee - Defensa central - 23 años - FC Midtjylland - 9 partidos con la selección - 3 millones de euros de cotización
- 5- Tae-hyeon Kim - Defensa central - 25 años - Kashima Antlers - 7 partidos con la selección - 1.20 millones de euros de cotización
- 3- Gi-hyuk Lee - Defensa central - 25 años - Gangwon FC - 4 partidos con la selección - 800 mil euros de cotización
- 14- Wi-je Cho - Defensa central - 24 años - Jeonbuk Hyundai Motors - 1 partido con la selección - 550 mil euros de cotización
- 13- Tae-seok Lee - Lateral izquierdo - 23 años - FK Austria Viena - 16 partidos con la selección - 2 millones de euros de cotización - 1 gol con la selección esta temporada
- 22- Young-woo Seol - Lateral derecho - 27 años - Estrella Roja de Belgrado - 35 partidos con la selección - 6.50 millones de euros de cotización
- 15- Moon-hwan Kim - Lateral derecho - 30 años - Daejeon Hana Citizen - 35 partidos con la selección - 750 mil euros de cotización
- 6- In-beom Hwang - Pivote - 29 años - Feyenoord - 74 partidos con la selección - 7 millones de euros de cotización - 1 gol con la selección esta temporada
- 16- Jin-seob Park - Pivote - 30 años - Zhejiang FC - 15 partidos con la selección - 1 millón de euros de cotización
- 23- Jens Castrop - Mediocentro - 22 años - Borussia Mönchengladbach - 7 partidos con la selección - 10 millones de euros de cotización
- 8- Seung-ho Paik - Mediocentro - 29 años - Birmingham City - 28 partidos con la selección - 2 millones de euros de cotización
- 24- Jin-gyu Kim - Mediocentro - 29 años - Jeonbuk Hyundai Motors - 23 partidos con la selección - 1.20 millones de euros de cotización
- 19- Kang-in Lee - Mediocentro ofensivo - 25 años - París Saint-Germain FC - 48 partidos con la selección - 28 millones de euros de cotización
- 17- Jun-ho Bae - Mediocentro ofensivo - 22 años - Stoke City - 13 partidos con la selección - 4 millones de euros de cotización
- 10- Jae-sung Lee - Mediocentro ofensivo - 33 años - 1.FSV Mainz 05 - 106 partidos con la selección - 2 millones de euros de cotización
- 26- Dong-gyeong Lee - Mediocentro ofensivo - 28 años - Ulsan HD FC - 18 partidos con la selección - 1.60 millones de euros de cotización - 2 goles con la selección esta temporada
- 7- Heung-min Son - Extremo izquierdo - 33 años - Los Ángeles FC - 146 partidos con la selección - 15 millones de euros de cotización - 5 goles con el seleccionado esta temporada.
- 25- Ji-sung Eom - Extremo izquierdo - 24 años - Swansea City - 10 partidos con la selección - 1.80 millones de euros de cotización - 1 gol con la selección esta temporada
- 20- Hyun-jun Yang - Extremo derecho - 24 años - Celtic FC - 9 partidos con la selección - 5 millones de euros de cotización
- 18- Hyeon-gyu Oh - Delantero centro - 25 años - Besiktas JK - 28 partidos con la selección - 15 millones de euros de cotización - 3 goles con el seleccionado esta temporada.
- 11- Hee-chan Hwang - Delantero centro - 30 años - Wolverhampton Wanderers - 80 partidos con la selección - 6 millones de euros de cotización - 1 gol con la selección esta temporada
- 9- Gue-sung Cho - Delantero centro - 28 años - FC Midtjylland - 44 partidos con la selección - 2.50 millones de euros de cotización - 3 goles con el seleccionado esta temporada.