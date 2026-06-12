Cuidado México: lista COMPLETA de los convocados por Corea del Sur y qué tan buenos son

La Selección Nacional de México juega su próximo partido contra Corea del Sur, quien viene de ganar en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para muchos este es el partido más difícil e importante del certamen, por lo que tienen sus dudas sobre el nivel de sus rivales.

Lo concreto es que la República de Corea le ganó 2-1 a Chequia en una remontada espectacular y tiene varios futbolistas jugando en grandes ligas de Europa. Min-jae Kim (Bayern Múnich), In-beom Hwang (Feyernoord), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach y Kang-in Lee (PSG) destacan.

La plantilla completa de Corea del Sur: dónde juegan, sus partidos en la selección, goles esta temporada y cotización

12- Bum-keun Song - Portero - 28 años - Jeonbuk Hyundai Motors - 3 partidos con la selección - 1 millón de euros de cotización

21- Hyeon-woo Jo - Portero - 34 años - Ulsan HD FC - 48 partidos con la selección - 650 mil euros de cotización

1- Seung-gyu Kim - Portero - 35 años - FC Tokyo - 87 partidos con la selección - 500 mil euros de cotización

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4- Min-jae Kim - Defensa central - 29 años - Bayern Múnich - 80 partidos con la selección - 20 millones de euros de cotización

2- Han-beom Lee - Defensa central - 23 años - FC Midtjylland - 9 partidos con la selección - 3 millones de euros de cotización

5- Tae-hyeon Kim - Defensa central - 25 años - Kashima Antlers - 7 partidos con la selección - 1.20 millones de euros de cotización

3- Gi-hyuk Lee - Defensa central - 25 años - Gangwon FC - 4 partidos con la selección - 800 mil euros de cotización

14- Wi-je Cho - Defensa central - 24 años - Jeonbuk Hyundai Motors - 1 partido con la selección - 550 mil euros de cotización

Hyeongyu Oh celebrates his goal 2-1 of Korea during the match Korea Republic vs (and) Czechia as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, on June 11, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

13- Tae-seok Lee - Lateral izquierdo - 23 años - FK Austria Viena - 16 partidos con la selección - 2 millones de euros de cotización - 1 gol con la selección esta temporada

22- Young-woo Seol - Lateral derecho - 27 años - Estrella Roja de Belgrado - 35 partidos con la selección - 6.50 millones de euros de cotización

15- Moon-hwan Kim - Lateral derecho - 30 años - Daejeon Hana Citizen - 35 partidos con la selección - 750 mil euros de cotización

|REUTERS

6- In-beom Hwang - Pivote - 29 años - Feyenoord - 74 partidos con la selección - 7 millones de euros de cotización - 1 gol con la selección esta temporada

16- Jin-seob Park - Pivote - 30 años - Zhejiang FC - 15 partidos con la selección - 1 millón de euros de cotización

23- Jens Castrop - Mediocentro - 22 años - Borussia Mönchengladbach - 7 partidos con la selección - 10 millones de euros de cotización

8- Seung-ho Paik - Mediocentro - 29 años - Birmingham City - 28 partidos con la selección - 2 millones de euros de cotización

24- Jin-gyu Kim - Mediocentro - 29 años - Jeonbuk Hyundai Motors - 23 partidos con la selección - 1.20 millones de euros de cotización

Corea del Sur ya se destaca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Mexsport

19- Kang-in Lee - Mediocentro ofensivo - 25 años - París Saint-Germain FC - 48 partidos con la selección - 28 millones de euros de cotización

17- Jun-ho Bae - Mediocentro ofensivo - 22 años - Stoke City - 13 partidos con la selección - 4 millones de euros de cotización

10- Jae-sung Lee - Mediocentro ofensivo - 33 años - 1.FSV Mainz 05 - 106 partidos con la selección - 2 millones de euros de cotización

26- Dong-gyeong Lee - Mediocentro ofensivo - 28 años - Ulsan HD FC - 18 partidos con la selección - 1.60 millones de euros de cotización - 2 goles con la selección esta temporada

Hwang In-Beom, goleador de Corea del Sur, dijo algo sobre México tras debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ |Crédito:@theKFA

7- Heung-min Son - Extremo izquierdo - 33 años - Los Ángeles FC - 146 partidos con la selección - 15 millones de euros de cotización - 5 goles con el seleccionado esta temporada.

25- Ji-sung Eom - Extremo izquierdo - 24 años - Swansea City - 10 partidos con la selección - 1.80 millones de euros de cotización - 1 gol con la selección esta temporada

20- Hyun-jun Yang - Extremo derecho - 24 años - Celtic FC - 9 partidos con la selección - 5 millones de euros de cotización

Heung-min Son se convirtió en el héroe de la Selección Nacional al marcar uno de los 2 goles con los que Corea del Sur derrotó a Alemania en Rusia 2018|hm_son7