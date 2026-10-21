Call of Duty: Modern Warfare 4 estrena el acceso anticipado de DMZ

La acción de Call of Duty sube de nivel con la llegada de DMZ a Call of Duty: Modern Warfare 4. Activision habilitó el acceso anticipado de este nuevo modo de extracción, en el que los jugadores deberán explorar el peligroso territorio de Hajin, recolectar recursos, cumplir objetivos y sobrevivir hasta conseguir una extracción exitosa.

A diferencia de los enfrentamientos tradicionales de la franquicia, cada incursión propone una experiencia de riesgo y recompensa. Los jugadores tendrán que decidir cuándo combatir, cuándo avanzar con sigilo y cuánto tiempo permanecer en una zona antes de intentar salir con el botín conseguido.

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Hajin: un mundo abierto lleno de peligros

El mapa cuenta con distintos puntos de interés clasificados por niveles de amenaza, desde Bajo hasta Extremo. Este indicador aparece debajo de la brújula y permite anticipar la intensidad de los enemigos controlados por el juego. Sin embargo, no contempla la presencia de Operadores rivales, por lo que cualquier encuentro puede convertirse en una emboscada.

Para sobrevivir en las zonas más complicadas, el sigilo será una herramienta fundamental. Las eliminaciones cuerpo a cuerpo, los cuchillos arrojadizos y las armas con silenciador pueden ayudar a evitar alertar a otros enemigos y provocar represalias.

Recompensas y progresión después de cada incursión

Al terminar una operación, los jugadores reciben un informe de rendimiento incluso si no logran extraerse con éxito. Este sistema se divide en cuatro apartados: Informe, Clasificación, Nivel y Resumen.

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El reporte permite revisar los recursos recolectados, el equipamiento y el dinero acumulado. También asigna una calificación de F a S++, basada en el desempeño en combate, objetivos y recolección.

La progresión incluye 70 niveles para el jugador y otros 18 para las placas de identificación, con rangos que van de Acero a Onyx III. Cada avance en estas últimas otorga un Rasgo de Operador, mientras que las misiones completadas y las recompensas obtenidas pueden consultarse antes de regresar a la Base de Operaciones Avanzada.