Call of Duty: Modern Warfare 4 ya está disponible: campaña, 20 mapas y regreso de DMZ

¡La batalla comienza! Call of Duty: Modern Warfare 4 ya está disponible a nivel mundial. La nueva entrega de la franquicia de Activision llega con una combinación de acción cinematográfica, enfrentamientos competitivos y supervivencia táctica, gracias a tres pilares principales: Campaña, Multijugador y DMZ.

Una nueva misión para el Capitán Price

La Campaña coloca al Capitán Price en una situación crítica mientras se desarrolla una crisis en la Península Coreana. Con el peligro de que un arma catastrófica termine en las manos equivocadas, los jugadores deberán enfrentar una amenaza que podría cambiar el rumbo del conflicto.

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La historia promete combates intensos y operaciones en escenarios donde cada decisión puede marcar la diferencia.

20 mapas multijugador desde el lanzamiento

El apartado competitivo llega con 20 mapas disponibles desde el primer día, distribuidos en distintas modalidades:

12 mapas nuevos para enfrentamientos 6v6.

Cuatro mapas para Tiroteo.

Tres mapas para Guerra Terrestre.

Kill Block, una nueva instalación modular de entrenamiento.

La experiencia también incorpora un sistema de movimiento fluido, diseñado para ofrecer mayor precisión y dinamismo durante los enfrentamientos.

DMZ regresa con extracción táctica

Otra de las grandes apuestas es DMZ, el modo de extracción ambientado en Hajin. Aquí, los jugadores deberán infiltrarse en territorio disputado, completar objetivos, recolectar recursos y decidir cuándo abandonar la zona para asegurar sus recompensas.

La estrategia será fundamental: permanecer más tiempo puede ofrecer mayores oportunidades, pero también aumenta el riesgo de perderlo todo durante un enfrentamiento.

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Edición Bóveda y contenido especial

La Edición Bóveda incluye aspectos de operadores, paquetes cosméticos, cinco proyectos de armas, beneficios para DMZ y acceso a BlackCell durante una temporada. Entre sus contenidos destacan apariencias para Price, Ghost, Valeria y Blix.

Además, el lanzamiento incorpora el C.O.D.E. Valor Pack, cuyos ingresos netos de Activision se destinarán íntegramente a Call of Duty Endowment, organización que apoya la reinserción laboral de veteranos militares de Estados Unidos y Reino Unido.

Por último, la integración con Discord permitirá vincular cuentas de Activision para consultar amigos e invitarlos directamente desde el juego, además de desbloquear recompensas promocionales.

Con su lanzamiento mundial, Call of Duty: Modern Warfare 4 busca ofrecer una experiencia completa para quienes prefieren las campañas cinematográficas, la competencia multijugador o las incursiones tácticas. La misión ya comenzó: es hora de desplegarse.