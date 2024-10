¡ÚLTIMA HORA! Cambian el horario para el partido de Cruz azul vs Santos

Se va a disputar la Jornada 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La competencia empieza a apretarse y los equipos buscan sumar tres puntos. El único equipo con lugar asegurado en la Liguilla es Cruz Azul con 37 puntos. Mientras que ya hay cuatro equipos eliminados del torneo que son: Querétaro, Santos, Pachuca y Juárez.

Los partidos que van a disputarse en la fecha 15 son: Querétaro vs Juárez, Mazatlán vs América, Tijuana vs Tigres, Atlético San Luis vs Puebla, Toluca vs León, Chivas vs Pumas, Rayados vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y Cruz Azul vs Santos.

Los cambios para el Cruz Azul vs Santos

El partido de Cruz Azul vs Santos se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.Este lunes 28 de octubre del 2024, el conjunto de Cruz Azul informó en sus redes sociales que para el partido ante Santos hubo una modificación que todos los aficionados deben de considerar si es que quieren asistir al encuentro.

El juego cambió de horario, en un principio se iba a disputar en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México y ahora se jugará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

Cruz Azul buscará llevarse los tres puntos para seguir con la posibilidad de romper la marca de puntos conseguidos en torneo corto. La Máquina necesita conseguir cinco puntos más para poder hacer historia en la competición. Por otra parte, Santos llega de quedar eliminado del torneo al solo tener 10 puntos, por lo que buscará la victoria para salir del fondo de la tabla.

