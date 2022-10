Los cambios que tendrá el América para la liguilla del Apertura 2022

La última vez que el América jugó un partido oficial —por la Jornada 17 del presente torneo—, derrotó 1-2 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Ahí, el director técnico de las águilas, Fernando Ortiz, pudo darse una idea del que será su rival en los cuartos de final; sin embargo, no basa la totalidad de su expectativa en lo que se vivió el pasado viernes 30 de septiembre.

“Hace 15 días, enfrentamos al mismo rival que nos toca en cuartos. Creo que va a ser un partido similar, con diferente sabor, porque hay 180 minutos para pasar a la siguiente fase. Ahora es diferente, es un partido de 180 minutos donde tenemos que seguir de la misma manera, jugar de la misma manera, buscar el partido de la misma manera, pero hay una vuelta y tendremos la precaución de salir a buscar el partido”, expuso.

‘Tano’ Ortíz anticipa cambios en el América

A pesar de que sus dirigidos finalizaron la fase regular en la primera posición y con una racha de 12 partidos sin derrota, el ‘Tano’ No pretende referirse al cuadro de Coapa como un favorito al título o un ‘campeón adelantado’.

“Siempre hay algo nuevo por aprender. Cada Liguilla es diferente, ésta es mi segunda oportunidad de enfrentar una y trato de buscar o corregir los errores en lo deportivo. Ojalá lo haya encontrado. En lo personal, estoy feliz. Cuando estás en la parte final, para un entrenador, en resumen hemos logrado clasificar, pero no hemos ganado nada. Estamos preparados para enfrentar dos partidos difíciles”, aseguró.

El argentino, quien está en la antesala de finalizar su primer torneo completo como entrenador del equipo más laureado de la Liga BBVA MX, no reveló todas las conclusiones que sacó de la liguilla anterior —donde llegaron hasta la ronda de semifinales—, aunque sí compartió una breve síntesis de su análisis.

“El análisis profundo me lo guardo para mí y se lo transmito a los jugadores. No es que tenga guardado un secreto para no comentar, pero es bueno tenerlo privado. (Son) errores que cometimos en la anterior, quizás apresurarnos en tomar decisiones o la ansiedad de querer meter el segundo gol y no el primero. Eso lleva un análisis general y lo trato de comunicar. Hoy, el equipo y nosotros somos diferentes a hace seis meses, eso juega en nuestro favor. Espero que puedan llevarlo dentro del campo de juego”, sentenció.

