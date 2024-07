Camilo Vargas revela por qué Colombia es favorita en la Copa América

Colombia se instaló en las semis de la Copa América con gran autoridad tras ganarle con autoridad a Panamá por 5 a 0 y ahora enfrentará en esta instancia a la poderosa Uruguay.

Camilo Vargas, portero del Atlas y de la selección cafetalera es uno de los líderes de este equipo y en entrevista exclusiva para Azteca Deportes “San Camilo” nos compartió porque la el combinado que dirige Néstor Lorenzo es uno de los favoritos a levantar el título.

“¿Qué hace especial a esta generación? Que estamos cargando la frustración de no ir a Qatar y eso habla de una necesidad de hambre, de gloria de oportunidad. Y tener una oportunidad en la Copa América no porque puede resarcir lo que no se hizo sino de buscar una nueva oportunidad de permanecer en la elite del futbol, de Sudamérica y que mejor que en una Copa América donde encontramos rivales de primer nivel”.

Te puede interesar: Estos son los cuatro jugadores de la Liga BBVA MX que jugarán las Semifinales de la Copa América 2024

Uruguay vs Colombia por TV Azteca Deportes | Copa América 2024

Vargas logró imponerse en la portería colombiana

Esta es la cuarta Copa América en la que Camilo Vargas es considerado por los técnicos en turno, sin embargo es la primera que juega como el arquero titular ya que esa posición era ocupada por David Ospina.

“Yo no lo tomo como de arquero titular, si soy parte de un grupo de parte de personas que pueden pertenecer a esta selección. Tomo cada oportunidad que tengo de jugar como una bendición muy grande y trato de aprovecharla y disfrutarla. Obviamente es gratificante por el esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace muchos años”

Para Camilo está generación es única, pues combina a jugadores de gran experiencia y a jóvenes que viven un gran momento en la elite del futbol como Luis Díaz.

“Bueno para nosotros los mortales es como vivir un sueño, como estar en el PlayStation y compartir con personas que uno a veces ve en un videojuego o los ve tan lejos y después los ves en el diario. He tenido la oportunidad de crecer con muchos de ellos, desde que llegan de sparring en la selección y terminan en el Liverpool como el caso de Luis Díaz”

Las deudas a saldar por Vargas con Colombia

Camilo se siente con una deuda con la selección ya que en los 12 años que lleva portando la playera cafetalera jamás han logrado levantar un título, hicieron soñar a su nación en Brasil 2014 pero cayeron en Cuartos de Final y en la última Copa América del 2021 se quedaron con el tercer lugar.

“Llevo mucho tiempo perteneciendo a varias generaciones de la selección, he estado en varios procesos, con varios entrenadores y desde que llegue, desde la primera generación siempre la consigna es hacer historia con la playera de la selección. En el 2014 llevábamos 14 años sin ir al mundial, después llegamos a Rusia y nos quedamos a muy poco de ir a Qatar entonces creo que se ha creado una atmosfera para creer que se puede disputar la Final y pelear por un título”.

Te puede interesar: Estos son los jugadores favoritos por las casas de apuestas para ganar el mejor jugador de la Copa América 2024