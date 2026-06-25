Icónico: el único gol de Tilón Chávez con la Selección Mexicana fue en la misma portería que su hijo Mateo anotó contra Chequia

El triunfo de la Selección Mexicana por 3 a 0 ante Chequia nos deja con nuevos datos que valen la pena repasar. En este caso, el Estadio Ciudad de México termina por ser un escenario clave en donde Mateo Chávez es uno de los protagonistas junto a su padre Paulo César "Tilón" Chávez.

El "Tiloncito" selló el triunfo mexicano anotando el primer gol justo en la misma portería en donde su padre anotó su primer gol con la Selección Mexicana en las eliminatorias de cara al Mundial de Francia 98.

Mateo Chávez inauguró el marcador entre México vs Chequia|Crédito: Mexsport

Así fue el gol de Paulo César "Tilón" Chávez con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana desplegó una feria de goles ante su similar de Costa Rica. El marcador fue inaugurado por Paulo César Chávez tras un excelente centro de Marcelino Bernal. El gol terminó por ser colocado justo en la portería en la que su hijo anotaría unos cuantos años después.

El único gol de Paulo César Tilón Chávez con la selección mexicana fue en la misma portería donde su hijo marcó su primer gol con México y en Copa Mundial.



Lo que debe haber sentido el Tilón!! 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/5uEbKKMPHf — Alvaro Cruz Santibáñez 🍿 (@AlvaroCruzS) June 25, 2026

Lamentablemente para el “Tilón” no todo fue felicidad tras anotar su primer gol con selección, ya que luego de que culminará su papel en las eliminatorias no fue convocado para la cita mundialista de Francia 1998. Sin embargo, Chávez no esperaba que la vida le fuera a entregar una sorpresa más adelante.

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La reacción de Chávez al ver el gol de su hijo Mateo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Corría el minuto 54 cuando la Selección Mexicana comenzó un rápido contraataque bajo el mando de Mateo Chávez. El canterano de Chivas no dudó en continuar la carrera, librarse de una barrida de un defensor checo y quedar mano a mano con el arquero para mandar el balón al fondo de las redes.

La reacción de Paulo César Chávez no tardó en hacerse esperar, ya que gracias a las redes de la Selección Mexicana se puede ver el momento exacto en el que el padre del futbolista grita el gol a todo pulmón al lado de su familia.

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