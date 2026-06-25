La propia FIFA se rindió ante Gilberto Mora y Memo Ochoa: estos son los emotivos VIDEOS que les hizo a los dos cracks

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue dejando momentos especiales fuera de la cancha y esta vez los protagonistas fueron Gilberto Mora y Guillermo "Memo" Ochoa, quienes recibieron un reconocimiento especial por parte de la FIFA a través de videos publicados en sus redes sociales oficiales.

La cuenta de TikTok de la FIFA compartió grabaciones individuales de Gilberto Mora y Memo Ochoa durante entrenamientos previos a los compromisos de la Selección Mexicana. Los videos rápidamente generaron miles de reacciones entre los aficionados, quienes destacaron tanto la experiencia del histórico guardameta como el talento de la joven promesa del futbol nacional.

Los videos de FIFA dedicados a Gilberto Mora y Memo Ochoa

En el caso de Gilberto Mora, la publicación provocó una ola de comentarios positivos por parte de los aficionados mexicanos. Muchos usuarios destacaron el desempeño que ha mostrado el futbolista durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo señalaron como uno de los jugadores con mayor proyección dentro del combinado nacional.

Entre los mensajes más destacados aparecieron comentarios que resaltaban su calidad técnica y el impacto que podría tener en el futuro de la Selección Mexicana. Incluso algunos aficionados se animaron a compararlo con otras jóvenes figuras internacionales.

Por su parte, el video dedicado a Memo Ochoa también generó una importante respuesta en redes sociales. Varios seguidores aprovecharon la publicación para recordar las actuaciones del arquero en diferentes ediciones mundialistas y defender su legado dentro del futbol mexicano.

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Los comentarios resaltaron las actuaciones que tuvo en torneos anteriores y la importancia que ha tenido durante los últimos años como referente del equipo nacional. La publicación de FIFA fue vista por miles de usuarios en cuestión de horas y se convirtió en tema de conversación entre aficionados mexicanos.

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