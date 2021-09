Vamos por el camino correcto: Víctor Vucetich

Pumas y Chivas empataron a ceros en Ciudad Universitaria, partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga BBVA MX, el Rebaño luce en la décima posición de la tabla, sin embargo para su técnico Víctor Manuel Vucetich el conjunto rojiblanco va por un camino correcto.

“El equipo ha mostrado cosas muy interesantes, desde mi punto de vista vamos por un camino correcto. Generamos llegada, creo que el equipo hace lo suficiente para tener los resultados. Creo que el resultado no es lo que esperábamos, porque tenemos la idea clara de salir por la victoria y tuvimos de repente opciones para llevarnos la victoria, pero al final de cuentas no tuvimos esa certeza, me quedó con esa sensación de inconformidad, sin embargo el esfuerzo creo que es bueno por parte del equipo, que se manifiesta muy bien, en una cancha difícil como la que es la de Pumas”, aseguró el entrenador de las Chivas.

Además el llamado “Rey Midas” reconoció la falta del gol en el equipo, un tema que ha sido recurrente en este torneo y que les ha costado puntos importantes.

“Yo creo que nos falta ese último toque en la portería, contra Monterrey, tanto con Santos, ahora contra Pumas, nos pudimos llevar el resultado en esas tres fechas como visitante, eso es algo que tenemos que corregir, creando nuevas alternativas y variantes”.

Te podría interesar: Asistencia de Tecatito Corona con Porto

El tema con Fernando Beltrán

Incluso Víctor Manuel Vucetich explicó y aclaró porque no jugó Fernando Beltrán y ni siquiera fue tomado en cuenta con la Sub 20 del equipo.

“En el caso de Fernando Beltrán son cambios tácticos nada más, no hay nada más que buscar”.

Por último el entrenador de las Chivas fue contundente y aseguró que un equipo como Guadalajara siempre sale a proponer los partidos.

Aquí sabemos que lo primero que se busca es de ganar, así salimos todos los encuentros, los indicadores nos lo marcan perfectamente bien, pero no hemos tenido esa fortuna para poder concretar las oportunidades, en cualquier momento encontraremos esa parte que nos está haciendo falta, lo que resta del torneo buscaremos tener los resultados para poder aspirar a los objetivos”.