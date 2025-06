Fue campeón con el América, hoy pasa vergüenza en Sudamérica y es meme en Argentina

Darío Benedetto, exgoleador del Club América, no logró anotar en trece partidos con Olimpia de Paraguay, cerrando una etapa marcada por expulsiones, lesiones y burlas en redes sociales argentinas. Su presente lo encuentra sin goles desde su paso por Boca Juniors, mientras se prepara para firmar con Newell’s Old Boys de Rosario, contradiciendo su promesa pública de nunca vestir otra camiseta en Argentina que no fuera la del ‘Xeneize’. El Pipa, que brilló en la Liga BBVA MX y estaba sin trabajo , finalizó anticipadamente su contrato con la entidad paraguaya tras una serie de malos resultados, una internación por dengue y conflictos con la afición.

¿Qué pasó con Benedetto tras su etapa en el América?

Luego de consagrarse dos veces en la Concacaf Champions Cup en el Club América, Benedetto regresó a Sudamérica para continuar su carrera en equipos con historia. Primero recaló en Boca, donde tuvo dos etapas, pero el rendimiento bajó en su segunda vuelta. Posteriormente, emigró a Querétaro y de ahí, con rumores de otro salto en la Liga BBVA MX en el medio , a Olimpia, donde el saldo fue crítico: cero goles en más de una docena de compromisos.

Darío Benedetto demostró el mejor nivel de su carrera con la camiseta del América

Su arribo a Paraguay generó expectativas. El club lo presentó como fichaje estelar, respaldado por el entonces entrenador Martín Palermo. Sin embargo, tras partidos sin incidencia ofensiva y reacciones polémicas con los seguidores, el vínculo con el equipo quedó desgastado. Las críticas no se hicieron esperar y hasta se volvió tendencia por su bajo nivel.

A pesar de un intento por reivindicarse con una asistencia en un clásico ante Cerro Porteño, el ciclo se cerró sin convertir ni un solo tanto. La relación con los hinchas terminó tensa, con gestos hacia la tribuna y comentarios fuera de lugar, lo que derivó en una salida anticipada y sin logros deportivos.

¿Por qué Benedetto es meme en Argentina tras su paso por Olimpia?

La ironía gira en torno a una declaración del propio Benedetto en la cual aseguró que, si no era en Boca, se retiraría. Esa promesa quedó sin efecto al aceptar la oferta de Newell’s, equipo al que enfrentará a su exclub en el próximo torneo.

El bajo rendimiento con Olimpia, sumado a sus frases pasadas y la falta de goles, lo convirtieron en tendencia digital. Las redes sociales lo retrataron como protagonista de memes y burlas, mientras en Rosario preparan su presentación como nuevo fichaje. El paso reciente por Paraguay se resumió en expulsiones, molestias físicas y una eliminación temprana en la Copa Libertadores. Newell’s intentará recuperar su nivel, mientras su imagen viral sigue creciendo en el entorno digital.

Los memes de Darío Benedetto, nuevo jugador de Newell’s

De triunfar en América y ser un meme en Sudamérica

