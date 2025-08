El Campeón de la Champions League que será competencia de Santi Giménez en el Milan

El Milan ha decidido dar un paso al frente en el mercado para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. Con Massimiliano Allegri ahora al mando, el conjunto rossoneri busca un delantero que complemente y compita por el puesto titular junto a Santiago Giménez y les permita competir en todos los frentes.

EL nombre que más desea el Milan es el de Dusan Vlahovic, el serbio de 25 años que la Juventus busca vender por alrededor de 25 millones de euros. El goleador ya trabajó con Allegri en la Juventus, lo que facilitaría su adaptación, y su perfil goleador lo convierte en una opción atractiva. Sin embargo, las negociaciones con la Vecchia Signora podrían complicarse si otros clubes entran en la puja.

¿Ramos o Santi Giménez? Así están las cosas

Ante la posibilidad de no cerrar el fichaje de Vlahovic, el Milan también sigue de cerca a Gonçalo Ramos, el delantero portugués del PSG que fue campeón de la Champions League y no termina de consolidarse en París. A pesar de su irregularidad, el ex Benfica anotó 19 goles y dio 6 asistencias en la pasada temporada, números que demuestran su potencial. Su llegada, aunque menos probable, no se descarta si el club francés decide prestarlo o venderlo a un precio accesible.

Un ‘9' con experiencia sería lo que estaría buscando el club italiano, Vlahovic encaja perfectamente, pero Ramos también es una opción interesante. Competencia para Giménez, el delantero mexicano ha mostrado calidad, pero necesita un compañero que lo impulse a mejorar. Con la pretemporada cerca, el club debe actuar pronto para no quedarse sin refuerzos.

