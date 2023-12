Campeón de Copa Oro con México se despide del Toluca en redes sociales

Los Diablos Rojos del Toluca aún no han hecho oficial su primera baja de cara al Clausura 2024, sin embargo uno de sus jugadores más experimentados del plantel anunció a través de la red social Instagram su salida del conjunto Choricero, en el mismo mensaje agradeció a la institución en general y a la afición.

El futbolista que ya no portará los colores del Toluca en el 2024 es el mexicano Fernando Navarro, quien llegó por petición de Nacho Ambriz para el Apertura 2022 como uno de los refuerzos para la reestructura que encabezó el estratega mexicano.

“Ha terminado mi etapa como futbolista de deportivo Toluca y no tengo nada más que agradecer a la institución comenzando por Don Valentín quien fue un dueño ejemplar que puso todo de su parte para que nosotros pudiéramos rendir a nuestro máximo potencial, nos quedamos muy cerca pero al final no se logró el objetivo por el cual vine a este club.

Agradezco a directiva por la oportunidad de vestir esta camiseta y al staff por el excelente trato que recibí”, informó Fernando Navarro su salida de los Diablos Rojos del Toluca tras el Apertura 2023.

Los minutos de Fernando Navarro en el Apertura 2023

En el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Fernando Navarro tuvo un rol secundario con los Diablos Rojos del Toluca debido a que solo vio acción en cinco encuentros en el semestre, de los cuales solo en uno de ellos fue titular, en total sumó un total de 93 minutos y vio una tarjeta amarilla.

Fernando Navarro le manda mensaje a la afición del Toluca

“A mis compañeros con quienes tuve la fortuna no solo de compartir vestidor y cancha, también una gran amistad que estoy seguro seguirá más allá de los colores que defendamos.

A la gran afición que se entregó y nos apoyó al máximo cada segundo desde que llegué y con los cuales quedó en deuda por no haber conseguido la tan ansiada onceava, me dio mucho gusto ver el Nemesio a reventar cada uno de nuestros partidos como local, es un recuerdo que me llevó con mucho cariño!

Gracias Toluca les deseo lo mejor y que vengan muchos éxitos!”, comentó Fernando Navarro en la publicación que hizo en su cuenta personal de Instagram.

