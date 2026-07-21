El hijo de Zlatan Ibrahimovic cambia de equipo y será compañero de un jugador de México

El mercado de pases del fútbol europeo registró un movimiento destacado con la salida del joven atacante Maximilian Ibrahimovic de la estructura juvenil del AC Milan de Italia. El hijo del histórico delantero sueco concretó su transferencia formal hacia la Eredivisie de los Países Bajos para sumarse a las filas del AZ Alkmaar. Tras la confirmación de este pase, el joven Ibrahimovic compartirá plantilla con Mateo Chávez, quien también tiene contrato con el equipo de la Eredivisie. Sin embargo, el juvenil sueco se sumará a las divisiones inferiores en primer lugar y luego podría subir al primer equipo.

Maximilian Ibrahimovic buscará minutos de juego en la primera división de los Países Bajos para iniciar su consolidación profesional en la alta competencia. El joven delantero decidió alejarse de las categorías inferiores de la escuadra italiana para asumir un rol protagónico en una liga reconocida por el desarrollo de talentos jóvenes. En el vestuario del AZ Alkmaar podría coincidir, en caso de ser subido al plantel profesional, de forma directa con el defensor mexicano Mateo Chávez, quien se afianzó en la titularidad de la zona defensiva del equipo. El lateral azteca llegó al conjunto de la Eredivisie tras sus buenas actuaciones con las Chivas en la Liga BBVA MX y su constante presencia en las convocatorias del seleccionado nacional.

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La actualidad de Mateo Chávez, tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El lateral izquierdo de la Selección Mexicana se reincorporará al AZ Alkmaar luego de disputar la justa mundialista en la cual tuvo una participación activa. Chávez fue titular en el tercer partido que disputó México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Chequia y marcó el primer tanto que derivó en la goleada del combinado dirigido en ese entonces por Javier Aguirre.

Ahora, tras culminar su participación en el certamen ecuménico, Chávez regresará a su club para iniciar la pretemporada de cara a lo que será el comienzo de la Liga Eredivisie.