Campeón del mundo con Alemania coloca al México vs Inglaterra como el mejor juego del Mundial 2026

La disputa de las instancias definitivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deja espacio para los balances técnicos por parte de las grandes leyendas del fútbol internacional. El exfutbolista y director técnico alemán Jürgen Klinsmann compartió sus conclusiones sobre el desarrollo estratégico de los distintos partidos celebrados en México, Estados Unidos y Canadá.

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Jürgen Klinsmann |Getty Images

Jürgen Klinsmann, repasó los distintos duelos de la justa mundialista y recordó de manera especial en conferencia de prensa el juego entre mexicanos e ingleses, hasta llegó a catalogarlo como el mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ .

“Para mí, el partido del Mundial fue el de México contra Inglaterra, no sé cómo Inglaterra logró vencer en ese encuentro. Fue un verdadero milagro ya que el esfuerzo físico, sumado a la altitud de más de dos mil metros fue fantástico, fue extraordinario. Para mí, ese fue el partido del torneo”.

Cabe destacar que el alemán jugó en el Estadio Ciudad de México en el año 1993 en un partido amistoso entre México y Alemania que culminó igualado en cero, además de haber levantado el gran trofeo de campeón del mundo en 1990 y dirigir técnicamente al equipo nacional de su país.

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El duelo disputado en el Estadio Ciudad de México se llevó los reflectore del mundo entero. Con todo el dominio del conjunto mexicano, Inglaterra logró poner el uno a cero de forma aislada por intermedio del mediocampista del Real Madrid Jude Bellingham. Minutos después llegó el segundo gol, también de Jude, un golpazo para los aficionados locales. Sin embargo, México pudo descontar por intermedio de Quiñones.

Ya en el complemento, Harry Kane liquidó el encuentro desde los doce pasos y Raúl Jiménez marcó también para poner el segundo de México. De esta manera, el duelo quedó en manos de Inglaterra por tres tantos a dos.