Messi deberá repetir una hazaña que sucedió solo 2 veces en Mundiales para tener la Bota de Oro

La disputa individual por el premio al máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ añade una exigencia histórica para el capitán de la Selección de Argentina en la antesala de la final. El delantero rosarino, Lionel Messi, arriba al compromiso decisivo con la necesidad de firmar una producción ofensiva excepcional para superar a los líderes de la tabla de anotaciones del torneo.

Solamente dos futbolistas lograron marcar un triplete de goles en el partido final de una Copa del Mundo masculina. El primer antecedente data del Mundial de Inglaterra 1966 cuando el delantero británico Geoff Hurst anotó tres tantos en la victoria de su seleccionado frente a Alemania Occidental. La hazaña demoró cincuenta y seis años en repetirse hasta que el atacante francés Kylian Mbappé convirtió tres goles ante Argentina en la final de Qatar 2022.

Lionel Messi registra ocho anotaciones en el presente certamen y se ubica a dos goles de distancia del extremo francés Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro. De esta manera, Messi no va solo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino también por el trofeo de campeón de goleo, una disputa histórica ante Mbappé.

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Messi vs Yamal, duelo de generaciones en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La final de la justa mundialista tendrá un enfrentamiento inédito e histórico entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Un duelo generacional que marca también la vigencia del astro argentino y la inminente estrella que está cada vez más cerca de destaparse como lo es el delantero de origen marroquí.

Messi en una nueva final, Yamal en su primera, la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene todo para quedar en los grandes libros de historia, que también se definirá con el fin de esta justa mundialista.