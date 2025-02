Campeón del Mundo estaría en la órbita del Real Madrid

Aunque la temporada aún no ha concluido, una noticia ha captado la atención de varios clubes, Joshua Kimmich habría sido ofrecido al Real Madrid. Según diversos reportes de fuentes cercanas, el Bayern Múnich no renovaría el contrato del mediocampista alemán, el cual vence este verano, ya que no formaría parte de los planes del equipo bávaro para la próxima campaña. Esta situación ha desatado especulaciones sobre su futuro, que actualmente luce incierto. Sin embargo, uno de los clubes que sonaba como posible destino, el Real Madrid, habría decidido no avanzar en su interés por el jugador.

El conjunto merengue, que siempre está en la búsqueda de refuerzos de alto nivel para el mercado de transferencias, había sido vinculado con Kimmich en varias ocasiones. No obstante, fuentes cercanas a la directiva española indican que, pese a la calidad del alemán, no presentarán una oferta formal para su fichaje.

Joshua es trascedental en la columna del Bayern Munich

Kimmich, de 29 años, ha sido una pieza clave para el Bayern durante la última década, destacando por su versatilidad para desempeñarse tanto como mediocampista como lateral derecho. Su posible salida del equipo alemán ha generado interés en varios clubes europeos, pero el Real Madrid ha optado por no unirse a la carrera. Entre los motivos principales se encuentran su edad y la sobrepoblación en el mediocampo que ya tiene el entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien cuenta con jugadores como Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Este escenario deja al campeón del mundo en 2014 con opciones limitadas, aunque no faltarán equipos dispuestos a sumarlo a sus filas. Mientras tanto, no se descarta una posible extensión del Bayern Munich para mantener en sus filas a Kimmich.

