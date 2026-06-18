Pronóstico Canadá vs Qatar por el Mundial 2026: este es el equipo ganador, según las apuestas y la IA

Canadá y Qatar disputarán este jueves 18 de junio uno de los partidos más importantes de la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras empatar en sus respectivos debuts, ambos equipos llegan obligados a buscar una victoria que les permita acercarse a los dieciseisavos de final, aunque los pronósticos muestran una clara inclinación hacia el conjunto canadiense.

El encuentro se jugará en el BC Place de Vancouver, donde Canadá intentará aprovechar su condición de anfitrión para tomar el control del grupo. El equipo dirigido por Jesse Marsch igualó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar también empató 1-1 ante Suiza, por lo que los cuatro integrantes del sector llegan igualados a esta segunda fecha.

Canadá es el favorito para quedarse con los tres puntos

Las principales casas de apuestas colocan a Canadá como amplio favorito para ganar el encuentro. Algunas plataformas ofrecen cuotas cercanas a 1.50 para una victoria canadiense, mientras que un triunfo de Qatar supera ampliamente los 5.00 puntos.

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La inteligencia artificial utilizada por distintos portales especializados también coincide en que Canadá tiene mayores probabilidades de imponerse gracias a su localía, el apoyo de su afición y la calidad de jugadores como Alphonso Davies y Jonathan David. Incluso algunos modelos proyectan una victoria canadiense por marcador de 2-1.

Fecha, hora y estadio del Canadá vs Qatar:



Partido: Canadá vs Qatar.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026.

Hora: 18:00 horas (tiempo del Centro de México).

Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá.

Grupo: B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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