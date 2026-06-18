En dónde y en qué estadio se juega el Canadá vs Qatar del Mundial 2026

Este jueves 18 de junio, las selecciones de Canadá y Qatar tendrán un choque crucial dentro del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los norteamericanos se miden con el conjunto asiático en la jornada 2 del sector que comparten con Suiza y Bosnia-Herzegovina. El encuentro se disputará en el país ubicado más al norte de América.

Mientras que Suiza y Bosnia y Herzegovina se miden en el mismo grupo tres horas antes, Canadá - Qatar se disputa en tierras canadienses, ya que son coanfitriones. Los liderados por Alphonso Davies y los comandados por Akram Afif prometen dar un partidazo. Norteamericanos y asiáticos se verán las caras en el BC Palace Vancouver Stadium.

|Mexsport

El BC Place Vancouver Stadium alberga el partido entre Canadá y Qatar por el Mundial 2026

Canadá y Qatar se enfrentan en el BC Place Vancouver Stadium, el cual se ubica en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Este gigante de cemento posee una capacidad para 54,000 espectadores. Se destaca por albergar 7 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El calendario de la selección de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Viernes, 12 de junio de 2026 – Fecha 1 – Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina – Toronto Stadium (Toronto, Canadá) – 13:00 horas — Grupo B

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver Stadium (Vancouver, Canadá) – 16:00 horas — Grupo B

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Suiza vs. Canadá – BC Place Vancouver Stadium (Vancouver, Canadá) – 13:00 horas — Grupo B

Qata quiere cortar la mala racha|X: Qatar

El calendario de la selección de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Qatar 1-1 Suiza – San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, Estados Unidos) – 13:00 horas — Grupo B

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver Stadium (Vancouver, Canadá) – 16:00 horas — Grupo B

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Seattle Stadium (Seattle, Estados Unidos) – 13:00 horas — Grupo B

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de su señal de televisión, junto con el sitio web de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

