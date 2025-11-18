Así reaccionaron en Canadá a la integración de Marcelo Flores a la Selección

Marcelo Flores ha decidido integrarse a las filas de la selección de Canadá. El joven mexicano sorprendió con el uniforme del combinado canadiense, tras haber sido llamado anteriormente en distintas ocasiones a la selección mexicana.

Otro mexicano ha sido llamado para el equipo canadiense; él es Santiago López, canterano de Pumas, quien cree que será una pieza fundamental para la Selección que también será sede en la Copa del Mundo 2026.

“Ya se reconoce lo que ha hecho Canadá, cómo juegan, a lo que aspiran. El entrenador es muy inteligente y seguramente está intentando convencer a Marcelo de jugar con Canadá, porque es un futbolista con muchísimo potencial”, dijo el jugador de Pumas en entrevista para Azteca Deportes.

Santi López quiere jugar para Canadá

Para Santiago López será un sueño poder jugar su primer Mundial con Canadá y hacerlo además con la posibilidad de jugar algunos partidos en México.

“Me acuerdo desde hace años, allá en Canadá, cuando empezaba a hablarse de un Mundial de tres países. Era algo especial. Jugar en México, en Canadá. Sería un sueño jugar mi primer Mundial con Canadá”, dijo el canterano felino.

Se define todo

En Pumas son días decisivos, se juegan el boleto a la liguilla y saben que deberán afrontar el duelo ante Pachuca con bajas importantes, como la de Coco Carrasquilla por acumulación de tarjetas amarillas.

“Coco Carrasquilla es increíble, tú ya lo conoces: muy inteligente, muy maduro. Si recibe críticas, quizá las vea o quizá no, pero sabe manejarlas. Y qué te digo: él es el que me tiene que enseñar a mí. Está muy bien, es segurísimo. Una persona muy madura y un tipazo”, sentenció López.

Pumas no contaría con algunas de sus figuras debido a que se encuentran teniendo actividad en Fecha FIFA con sus respectivas selecciones.

