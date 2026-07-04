Pronósticos Canadá vs Marruecos: predicción del ganador según apuestas y simulaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en sus etapas más determinantes con el comienzo de los octavos de final. Las selecciones de Canadá y Marruecos se enfrentarán hoy en el Estadio de Houston, en un cruce que determinará el futuro de cada uno en la justa mundialista y que acapara la atención de las casas de apuestas deportivas.

En qué estadio se jugará Canadá vs Marruecos|Especial

Los informes estadísticos muestra una paridad muy marcada en las cuotas fijadas por las principales agencias de juego virtual. Las planillas digitales otorgan a Marruecos una ligera ventaja con un treinta y ocho por ciento de probabilidades de triunfo en el tiempo regular. El seleccionado de Canadá se posiciona muy cerca del cuadro africano al registrar un treinta y cinco por ciento de opciones de victoria en su territorio.

El veintisiete por ciento restante de los escenarios analizados contempla la necesidad de disputar una prórroga o recurrir a la definición por tiros penales. Los diferentes analistas de las casas de apuestas, consideran que la solidez defensiva del equipo marroquí resulta un factor de peso para inclinar las tendencias de los algoritmos.

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El conjunto canadiense llega a este partido decisivo tras el respaldo que tuvo en su condición de local y por intermedio de una agónica victoria conseguida en 16avos ante Sudáfrica gracias al gol de su capitán, Eustáquio en el minuto 92' del encuentro. Ahora, el combinado de Canadá quiere seguir haciendo historia y abrochar su boleto a los cuartos de final de la justa mundialista.

Por su parte, la escuadra africana se consolidó como un rival sumamente ordenado tras registrar un gran balance defensivo en las instancias previas de la competencia y llegó a los octavos luego de un intenso partido ante Países Bajos en 16avos. El mismo, se definió desde los doce pasos con una actuación memorable del portero marroquí, Yassine Bounou.