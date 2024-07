Cobertura Canadá vs Nueva Zelanda EN VIVO | Futbol Femenil París 2024

Hora de defender el título. La Selección Femenil de Canadá buscará repetir la hazaña de Tokio 2020, cuando lograron llevarse el primer lugar, tras vencer a Suecia en la Gran Final del torneo, y así conseguir la victoria más importante en la historia del futbol de dicho país.

Ahora, ante su similar de Nueva Zelanda, las de la Hoja de Maple harán su debut en París 2024, este jueves 25 de julio, en punto de las 9:00 AM (tiempo del centro de México). Duelo que está lleno de polémica, tras las acusasiones que recibió la entrenada Norte Americana, Bev Priestman, por espionaje a sus rivales, por lo que la estratega decidió retirarse del banquillo en este partido.

Este es el grupo de Canadá y Nueva Zelanda en París 2024

El grupo donde se encuentran Canadá y Nueva Zelanda tendrán una tarea complicada en busca de acceder a la siguiente fase, pues comparten el sector con las locales, Francia y Colombia. Estas dos selecciones se medirán este mismo 25 de julio, en punto de la 1:00 PM (tiempo del centro de México).

Los otros dos sectores están conformados de la siguiente manera:

Grupo B

Estados Unidos

Sambia

Alemania

Australia

Grupo C

España

Japón

Nigeria

Brasil

Este último podría estar denominado como el de la muerte, ya que los equipos han sido protagonistas en distinas ediciones de los Juegos Olímpicos. Cabe mencionar que de cada grupo clasifican dos equipos, junto a los dos mejores terceros lugares, y así completar las ocho escuadrass que estarán disputando los Cuartos de Final.

Así se jugará la Jornada 1 en el Futbol Femenil de París 2024

Este jueves 25 de julio se jugarán todos los partidos de la Jornada 1 del Futbol Femenil en París 2024 y aquí te decimos los horarios.

Canadá vs Nueva Zelanda | 9:00 AM

España vs Japón | 9:00 AM

Alemania vs Australia | 11:00 AM

Nigeria vs Brasil | 11:00 AM

Francia vs Colombia | 1:00 PM

Estados Unidos vs Zambia | 1:00 PM