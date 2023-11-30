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¿Cuándo se juega la gran final de la Liga BBVA Expansión MX?

Atlante y Cancún se disputarán la gloria de la división de plata del futbol mexicano en la final del Apertura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX esta semana

Liga BBVA Expansion MX Apertura 2022 Atlante vs Leones Negros de la UDG SFV
Daniel Lajud of Atlante during the game Atlante vs Leones Negros de la UDG, corresponding second leg Semifinals of the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA Expansion MX, at Ciudad de los Deportes Stadium, on November 05, 2022.

Daniel Lajud de Atlante durante el partido Atlante vs Leones Negros de la UDG, correspondiente a la vuelta de Semifinales del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA Expansion MX, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el 05 de noviembre de 2022.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Juan Manuel Arróniz

Llegó la hora de la verdad en la división de plata del balompié nacional. Atlante y Cancún se disputan el título de la Liga BBVA Expansión MX en una final que promete ser vibrante. Los azulgranas ya saben lo que es alzar el trofeo en dicho certamen, mientras los de Quintana Roo buscan hacerlo por primera vez en su joven historia. La ida se juega en la Ciudad de México el jueves 30 de noviembre y la vuelta se disputará al sur del país el domingo 3 de diciembre.

Los Potros de Hierro se ganaron su derecho a jugar por el campeonato gracias a una épica remontada en los cuartos de final. Cayeron en la ida de dicha instancia por marcador de 0-2 en casa de Cimarrones y pronto en la vuelta se encontraban abajo por tres goles en el global. Sin embargo, un doblete de Rafael Durán, el gol de Edwin Cerna y una anotación en propia puerta de Josué Reyes, concretaron el milagro en el Estadio Ciudad de los Deportes. En las semis se encargaron de dejar sin opciones a los Leones Negros de la U. de G.

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Los primeros 90 minutos se disputan este jueves en la capital del país y los azulgranas buscarán sacar una buena ventaja de cara a un viaje que se antoja difícil. La gran final se juega el domingo en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás disfrutar todas las acciones del compromiso a través de TV Azteca y las plataformas y redes sociales de TV Azteca Deportes.

Atlante vs Cancún, una final muy pareja

Solo tres puntos separaron a Atlante y Cancún en la fase regular del Apertura 2023 en la Liga BBVA Expansión MX. Los de Quintana Roo fueron líderes con 28 unidades y los capitalinos se embolsaron 25 para terminar en el tercer escalón. Además, ambas escuadras presumen diferencia de 11 goles a favor, por lo que se espera una final sumamente apretada.

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