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Fútbol

Cancún FC vs La Paz un juego inédito en la Liga BBVA Expansión MX

El cuadro de Cancún FC continúa con la jornada seis de la Liga BBVA Expansión MX y esta ocasión recibirá al equipo debutante en el circuito, Atlético La Paz

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|@cancun_fc

Escrito por: Azteca Deportes

La Liga BBVA Expansión MX vuelve a la actividad con el partido entre el Cancún FC y el equipo debutante en esta división, Atlético La Paz, el partido es correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2022 y se realizará en el Estadio Andrés Quintana Roo, este partido lo podrás seguir por TV Azteca Deportes en vivo.

VER CANCÚN FC VS ATLÉTICO LA PAZ

¿Cómo llegan Cancún y La Paz al partido?

El conjunto de Cancún está ubicado en la mitad de la tabla general con siete puntos, producto de dos partidos perdidos, un empate y dos ganados, el conjunto comandado por Inigo Idiakez intentará sumar de tres puntos para afianzarse en la zona de clasificación del certamen.

Uno de los jugadores de confianza de Inigo Idiakez es el defensa Benjamín Galindo Jr, quien apuntó que el objetivo del equipo es hacerse fuerte de tocar y sumar de a tres puntos y afirmó que con el pasar de los partidos está adquiriendo mayor seguridad, el zaguero tiene 450 minutos jugadores en el torneo. En el duelo correspondiente a la jornada 5, el cuadro de Quintana Roo empató a cero goles contra los Cimarrones.

Por su parte, el Atlético La Paz está sufriendo en su torneo presentación en la liga de formación del futbol mexicano, están en la penúltima plaza de la general con tres unidades, solo encima de Pumas Tabasco, equipo que está en el sótano del Apertura 2022.

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Horario y dónde ver Cancún FC vs Atlético La Paz

El partido entre Cancún FC y Atlético La Paz lo podrás disfrutar en vivo por las plataformas digitales y redes sociales de TV Azteca Deportes en punto de las 7:00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México, con la narración de Pablo De Rubens, en los comentarios estará Mary Carmen Lara y Daniel López Casarín.

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