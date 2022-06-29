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¿Cuándo, dónde y cómo ver Atlante vs Atlético La Paz?

Arranca la Liga de Expansión BBVA MX con un nuevo integrante: El Atlético La Paz, que tendrá un duro debut ante el Atlante en la Ciudad de México

Campeon de Campeones Liga Expansion 2021/2022 Atletico Morelia vs Atlante Final VUELTA
Elbis Sousa celebra su gol de Penal de Atlante con el que consiguen el Campeón de Campeones durante el partido Atlético Morelia vs Atlante, correspondiente al partido de Vuelta de la Gran Final Campeon de Campeones de la Temporada 2021-2022 de la Liga BBVA Expansion MX, en el Estadio Jose Maria Morelos, el 22 de Mayo de 2022.|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

Arranca la Liga de Expansión BBVA MX y esta primera jornada cierra con un duelo vibrante entre el mejor equipo de la actualidad en la competencia y uno que busca abrirse paso para, poco a poco, para comenzar a hacer historia. En su debut como franquicia, el Atlético La Paz tiene una dura prueba a domicilio en contra de los Potros de Hierro del Atlante.

El equipo capitalino llega además con la etiqueta de Campeón de Campeones de la Liga de Expansión BBVA MX, conseguida hace algunos días después de vencer en penaltis al Atlético de Morelia.

Además, el equipo azulgrana ganó el Torneo de Apertura 2021 y fue subcampeón del Guardianes 2020, por lo que siempre está peleando los títulos, lo que lo hace un sinodal sumamente complicado para un equipo que apenas busca hacerse de un nombre.

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El Atlético La Paz busca forjarse un nombre no solo como un equipo estable con aspiraciones de ascender a la Liga BBVA MX en un futuro cercano. También pretende ser un semillero de futbolistas y a partir del primer partido buscará plasmar su filosofía en el campo de juego.

La altura de la Ciudad de México será un factor en favor del equipo local, dirigido por Mario García. Veremos qué tan bien está físicamente el equipo de Baja California, que hace un par de días jugó su primer partido como local y fue derrotado en duelo amistoso por el Mazatlán FC.

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¿Cuándo, dónde y cómo ver Atlante vs Atlético La Paz?

El partido entre Atlante y Atlético La Paz, que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, se llevará a cabo este jueves a las 6:55 PM a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial, que puedes descargar para Android o sistema iOS.

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