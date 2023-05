Fuera de México y Estados Unidos, Canelo Álvarez tiene su país favorito para pelear

Recintos en México y Estados Unidos han sido testigo de la carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pugilista mexicano y actual campeón indiscutido del peso supermediano de las 168 libras. En su trayectoria profesional ha tenido 63 peleas y, ahora, tendría el deseo de competir en otros países.

Recientemente, Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó a John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, y, tras el triunfo contra el pugilista británico, reveló en la conferencia de prensa en que país le gustaría pelear, fuera de México y Estados Unidos.

¿En qué país le gustaría pelear a Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

“Me encantaría, como lo he dicho, ir a pelear a UK (Reino Unido), ir a pelear a lugares así. Pero como saben, ahorita tengo marcado este año lo que quiero. Como lo he dicho, si no se hace esa pelea (contra Dmitry Bivol), ya veremos que vamos hacer, pero me encantaría ir a pelear a Londres”, fueron las palabras del pugilista mexicano sobre los lugares donde le gustaría tener una pelea.

¿Cuándo sería la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

En la conferencia de prensa posterior al triunfo contra John Ryder, Saúl ‘Canelo’ Álvarez comentó que tratará que su próxima pelea sea en el mes de septiembre. Como acostumbra, el pugilista mexicano, buscará tener su pelea en el fin de semana que coincide con la celebración del aniversario de la Independencia de México: en este año sería el sábado 16 de septiembre.

Los próximos meses serán de pláticas y negociaciones para Saúl ‘Canelo’ Álvarez en busca de su sexagésimo cuarto combate en su carrera profesional. El pugilista mexicano de 32 años de edad ha manifestado su intención de concretar la revancha contra Dmitry Bivol, quien lo derrotó en pasado mayo de 2022 en un combate correspondiente al peso semicompleto de las 175 libras.