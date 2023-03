Canelo Álvarez quería regresar a pelear a Guadalajara, Jalisco

Volverá a casa. El Canelo Álvarez está de vuelta en nuestro país después de casi 12 años, para pelear en el Estadio de las Chivas, contra el británico Jonh Ryder, el próximo 6 de mayo de 2023, donde el púgil azteca expondrá sus títulos de peso supermediano.

El Canelo Álvarez está feliz de regresar a su casa, Guadalajra, Jalisco

Previo a la conferencia de prensa, el Canelo estuvo con el equipo de Box Azteca, donde se mostró muy contento y satisfecho de poder cumplir un sueño, volver a México después de 12 años.

“Emocionado después de 12 años de no venir a mi casa y poder traer todo lo que he logrado durante todos estos años, la verdad es que me siento muy contento y orgulloso. No es fácil hacer un evento de estos, no es fácil hacer una pelea de esta magnitud, al final de cuentas lo que se quiere se puede, yo quería pelear aquí en mi tierra, Jalisco; y muy contento de estar aquí", dijo el boxeador tapatío.