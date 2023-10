Canelo Álvarez escala entre los mejores libra por libra del mundo del boxeo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez tuvo una victoria categórica el sábado 30 de abril ante Jermell Charlo que podría haber quedado a deber, que no demerita la actuación del mexicano que mostró vitalidad y prueba de ello fue que no se sentó en la silla de su esquina entre los rounds.

Esa victoria por decisión unánime para retener por tercera ocasión su título indiscutido de peso supermediano, lo ha catapultado a una mejor posición entre los mejores libra por libra.

Sube Canelo una posición en el ranking de The Ring

1.- Terence Crawford

2.- Naoya Inoue

3.- Oleksandr Usyk

4.- Canelo Álvarez

5.- Dmitry Bivol

6.- Errol Spence Jr

7.- Devin Haney

8.- Gervonta Davis

9.- Teófimo López

10.- Vasyl Lomachenko

¿Qué viene para Canelo Álvarez?

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, tendrá meses de descanso después de estar 4 meses entrenando y tres meses en Lake Tahoe en un campamento de altura.

Canelo comienza sus días libres y en diciembre volverán para que en enero se reanuden oficialmente los entrenamientos de la mano de Eddy Reynoso.

Eddy Reynoso explicó que estarán en espera de lo sugiera el promotor Al Haymon, aunque enlistó a Box Azteca tres posibles rivales: David Benavidez, Jaime Munguía y Dmitry Bivol.

El ranking de Box Rec actualizado tiene a Canelo en segundo sitio

1.- Terence Crawford

2.- Saúl Álvarez

3.- Dmitry Bivol

4.- Naoya Inoue

5.- Gervonta Davis

6.- Devin Haney

7.- Emanuel Vaquero Navarrete

8.- Shakur Stevenson

9.- Chris Eubank Jr

10.- Teófimo López

Declaraciones de Canelo tras la victoria ante Jermell Charlo

“Estoy genial. Estoy contento. Gracias a todos por venir. Los amo tanto a todos. Amo a mi familia, a mis amigos, a mis fans que vinieron desde tan lejos para apoyarme. Mil gracias. Los amo a todos.

“Soy un boxeador fuerte todo el tiempo contra todos mis oponentes. Soy un hombre fuerte. Nadie vencerá a este Canelo.

“Nosotros nos ocupamos de atacar su cuerpo. Sabemos que es un gran peleador y que es capaz de moverse por el cuadrilátero, así que nos enfocamos en atacar al cuerpo durante tres meses. Tres meses sin mi familia, sin nada. Sin embargo, yo todavía amo al boxeo. Lo amo tanto. El boxeo es mi vida. Y también amo al boxeo tanto por mis fans.

Sobre el golpe que derribó a Charlo en el séptimo asalto

“Yo trabajé durante toda la pelea yendo a su cuerpo, y luego lo cambié. Eso es lo que sucede cuando cambias al golpe.

“No estoy decepcionado por no haberlo noqueado. Me siento espectacular. Por eso peleamos por 12 rounds, ¿verdad? Si no obtengo al nocaut, yo cuento con 12 asaltos para demostrar que soy el mejor. Yo soy el mejor, el boxeador superior. Por eso son 12 rounds, para demostrar quién es el mejor. Nadie es capaz de vencer a este Canelo.

Lo que viene, lo que viene...

“Cinco de Mayo contra el que sea. No me importa”.