‘Canelo’ Álvarez sobre una pelea en México: ‘Me pone feliz al pensarlo’

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez estuvo de manera sorpresiva en la Ciudad de México, en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se tocó de manera breve la eventual posibilidad de un combate en México.

Canelo Álvarez, de 34 años de edad y que está en la cima del deporte con los títulos de de peso supermediano por la Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, no descarta presentar una pelea en el futuro pues es algo que ‘lo pone de buenas’.

Te podría interesar: Canelo, presente en el anuncio de la clase masiva de boxeo del 2025

La reacción de ‘Canelo’ sobre una pelea en México

Durante su presentación, los reporteros le hicieron algunas preguntas, como la posibilidad de pelear en México, en donde respondió al planteamiento de una pelea en México.

“Siempre para mí, el pensar en pelear en México, siempre me pone muy feliz, me pone de buenas porque me recuerda muchas cosas y es un honor poder pensar en tener una pelea en México”.

¿Cuándo podría pelear Canelo en México?

Saúl Álvarez ha manifestado que su deseo para continuar su carrera , es de 3 o 4 años más en el deporte de los puños, sin que sea oficial el periodo que seguirá subiéndose al ring.

Pero sí ha considerado que al cerrar su trayectoria, México esté considerado para presentarse.

Te podría interesar: Fecha y sede de la pelea de ‘Divino’ Espinoza, exponiendo su título del mundo

¿Qué anunció Canelo Álvarez en la CDMX?

Canelo acompañó a Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, y a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el anuncio para trabajar en la realización por la Clase masiva de boxeo que será el 6 de abril, en cada plaza pública de cada estado.

Canelo invitó a los jóvenes a acercarse al deporte, entre estos el boxeo, como disciplina de vida y para alejarse de las calles y adicciones.