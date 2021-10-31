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Canelo Álvarez por Box Azteca este sábado 6 de noviembre

La Casa del Boxeo está de mateles largos, no solo son nuestros 15 años, también tenemos al Canelo Álvarez en Box Azteca, el próximo sábado.

Saúl Canelo Álvarez pelea Caleb Plant conferencia
|Amanda Westcott

Escrito por: Azteca Deportes

Se acerca la fecha, Canelo Álvarez vs Caleb Plant está a la vuelta de la esquina. La Casa del Boxeo se complace en presentan una de las peleas más esperadas de todo el año, y sí, la podrás disfrutar por todas nuestras pantallas: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Pronóstico Canelo Álvarez vs Caleb Plant

Con base en la casa de apuestas Caliente, el púgil mexicano marcha como favorito para el esperado combate del próximo 6 de noviembre, con un momio de -1000, el empate paga +1800, mientras que un triunfo para el estadounidense paga +600.

VIDEO: El pleito de Canelo Álvarez y Caleb Plant

Una de las apuestas más interesantes para esta espectacular pelea es si Canelo gana en el primer round, paga +3300, seguido del segundo round con +2200; en caso de atinarle a que ganara Plant al cualquiera de los episodios el momio se eleva hasta los +10000.

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Últimas peleas del Canelo Álvarez

El combate contra Caleb, será la tercera pelea del año para Saúl Álvarez, en febrero venció por retiro a Avni Yildirim en el tercer round y defender sus títulos Super Medianos del WBC y la WBA

El 8 de mayo se vio las caras ante Billy Joe Saunders, donde pusieron en riesgo sus cinturones Super Medianos, Canelo lo derrotó en el séptimo round con un derechazo, que le impidió salir al octavo episodio. Con esto Álvarez sumó su tercer cetro de la categoría el WBO.

Horario y dónde ver Canelo Álvarez vs Caleb Plant

La espera terminó y el próximo 6 de noviembre de 2021, Canelo Álvarez se mide ante Caleb Plant, pelea en la que se pelearán todos los títulos Super Medianos: WBC, WBA, WBO (que pertenecen al mexicano) y el IBF (de Plant).

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Desde el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, podrás disfrutar una de las peleas más esperadas del año. Canelo Álvarez vs Caleb Plant.

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